Rosauro y Amaia: la vida invisible de la pareja más poderosa

Rosauro Varo y Amaia Salamanca despiden el año 2024 como una de las etapas conspicuas de sus vidas. Una vasca y un sevillano exitosos, la conjunción perfecta para la esfera mediática. Él, uno de los empresarios de moda (actualmente es vicepresidente de Movistar Plus+, consejero de Acciona Energía y miembro del Consejo Asesor de Telefónica España y Pachá, propiedad del fondo de capital riesgo Trilantic), que no deja de abrirse a nuevas iniciativas y ella, la actriz más energética de las pantallas españolas. Ambos llevan juntos 14 años y tienen tres hijos en común: Olivia, de diez años, Nacho, de ocho, y Mateo, de siete, que mantienen, como casi todo en su vida, en el anonimato.

Los dos no han disimulado su contento en este año de mieles de nuevos proyectos empresariales, como el de Laguna de Beach, en la Costa del Sol, inaugurado este verano y los nuevos rodajes de Amaia, que la semana pasada recibía en Málaga el premio «Gentleman Spain», en el palacio del Hotel Miramar. Amaia, siempre que recala por Andalucía no se cansa de señalar a LA RAZÓN «lo feliz que soy estando en Marbella», ni tampoco de ensalzar las virtudes de su pareja, al que se refiere como «Ros». Desde que se conocieron, Amaia ha querido mantener una historia de amor con el empresario sevillano fuera de las alianzas. Nada de un matrimonio a la vieja usanza. Ella siempre dice que quiere una fábula romántica como la de sus padres, que llevan toda la vida juntos y que a pesar de los avatares y dificultades que presenta la vida, han sorteado todos los obstáculos y han edificado un modelo de convivencia perfecta. Justo este año, confesó a Vicky Martín Berrocal algún que otro secreto de su corazón y de una pareja que huye de salir juntos en los photocalls. «Soy muy de pensar en envejecer junto a una persona, porque al final los niños se irán de casa. Al final con quien te vas a quedar es con la persona que tienes al lado y con las amigas. Pero para que eso salga bien tienes que currártelo».

Amaia Salamanca y Rosauro Varo larazon

Los Varo viven ahora entre La Moraleja, la lujosa urbanización en el norte de Madrid, y la de Guadalmina en Marbella, donde Rosauro tiene parte de sus negocios. En el 2020, la familia al completo, decidió ubicar su residencia en Marbella, de hecho, matricularon a sus hijos en el colegio Swans, el colegio de lujo inglés donde se forman la mayoría de los hijos de las celebridades. Era esa época en que Amaia estaba más volcada en sus hijos, mientras Rosauro seguía expandiendo su holding empresarial. Los que conocen a Amaia saben que la encanta cuidar a sus hijos, pero también trabajar como actriz y ganar su propio dinero. «Muchas veces los parones laborales son porque no te llaman. A muchas actrices les pasa, que tienen miedo que después de tener hijos no suena el teléfono», aseguró la actriz a Vicky Martínez Berrocal. La casa de Guadalmina, al lado de la villa de los Aznar, amigos íntimos de la familia, siempre ha sido el lugar perfecto para parones laborales, escapadas durante el año y descansos estivales. En diferentes ocasiones, la pareja ha comentado que esta casa en Andalucía, que tiene 640 metros cuadrados, es una de las más especiales, sobre todo por sus imponentes vistas al mar y a La Concha, la sierra local. Eso sí, aunque es casi imposible fotografiarles juntos, este verano fueron asiduos de Starlite. No dudaron en ir a ver a Taburete, grupo del que son incondicionales.

De Laguna Beach a Starlite

Rosauro viaja asiduamente a Marbella, y no solo por vacaciones. Uno de los actos donde posaron juntos Ros y Amaia fue en la espectacular apuesta del empresario, inaugurando el Laguna Beach, un exclusivo club de playa de 13.000 metros cuadrados, con centro comercial incluido, y más de un kilómetro privado de arena en el término municipal de Estepona. Rosauro estuvo acompañado en el acto por José María Álvarez-Pallete, el presidente de Telefónica, la compañía que se ha convertido en su principal apuesta, además del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, con su mujer Manuela Villena, o su amigo de aventuras taurinas, Iván Bohórquez. Al evento también asistieron Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, Pedro Trapote, Ana Rosa Quintana y Maribel Verdú, entre otros rostros conocidos, que arroparon a la pareja en este acto inaugural. Recordar aquí que esta apertura era de lo más esperada, ya que el verano del 2020 Amaia Salamanca y Rosauro Varo tuvieron que hacer frente a un duro golpe debido al incendio ocasionado en Purobeach, que una vez desmontado es ahora el flamante Laguna Beach.

El empresario Rosauro Varo sentado junto a la actriz Amaia Salamanca Gtres

El empresario está muy ilusionado con Laguna Village. A finales de 2021 fundó una nueva sociedad para comprar al grupo germano-suizo Sauer el terreno en el que se erigía el Laguna Village. Apenas dos años después, Varo y su actual socio en Gat Inversiones, miembro de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y dueño de Konecta, José María Pacheco, daban un paso más en su apuesta por el turismo y el ocio y compraron a Pachá el Laguna Village, haciéndose así con el 100% de su capital. Su idea: convertirlo en uno de los mayores complejos turísticos de lujo del sur de España.