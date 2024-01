Amaia Salamanca y Rosauro Varo, de escapada en Tarifa entre rumores de crisis

Suele ser habitual que surjan rumores de ruptura o crisis sentimental cuando los protagonistas dejan de verse en público juntos durante mucho tiempo. Así les pasó hace unos meses a Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que hicieron frente a numerosos comentarios que ponían en duda la estabilidad de su matrimonio o, directamente, se afirmaba que ya hacían vidas por separado. Unas fotografías del empresario en compañía de otra mujer no ayudaban a aclarar las cosas dentro del matrimonio, llegándose a dar por hecho que estarían cerca del divorcio. Ante esta situación, la pareja ha preferido dar la callada por respuesta, alejarse lo máximo posible del foco de la noticia y dejar que el temporal escampe sin causar demasiados estragos.

Rosauro Varo y Amaia Salamanca GTRES

Así parece que sucedió. Poco a poco, ante la falta de reacciones públicas o nuevos movimientos, el asunto cayó en el olvido. Amaia Salamanca y Rosauro Varo siguieron con sus vidas como si nada hubiese sucedido y se centraron en sus negocios y en el cuidado de sus tres hijos en común: Olivia, Nacho y Mateo. Pero ahora han vuelto a salir a la palestra informativa. Eso sí, su nueva incursión en el kiosco rosa patrio ha sido para demostrar que su matrimonio parece no haberse resentido con la polémica ni los rumores. Y es que han decidido regalarse unos días de desconexión con unas improvisadas vacaciones junto a sus buenos amigos.

Una escapada que ha quedado inmortalizada por la cámara de los paparazzi. En el reportaje fotográfico publicado por la revista ‘Hola’ este miércoles, se puede ver a la actriz y el empresario junto a sus hijos pasando un fin de semana de diversión en Tarifa, Cádiz. Lo hacían acompañados de sus mejores amigos, como son Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, así como Gelete Nieto y su novia Beatriz Matallana. Juntos fueron vistos saciando su apetito en un restaurante de la zona. Después, tras abandonar el local, Amaia y Rosauro se mostraron muy cariñosos, creyéndose lejos de miradas indiscretas, demostrando la unión en su vínculo pese al escándalo.

El empresario Rosauro Varo sentado junto a la actriz Amaia Salamanca Gtres

Y es que, pese a que la publicación de las fotografías de él junto a otra mujer, parece que el matrimonio sigue en pie con su compromiso. Desde hace 13 años que forman equipo y han traído al mundo a tres vástagos, que se han convertido en el centro de su universo. Están felices, lo más alejados posible de la atención mediática. Tratan de no hacer demasiado ruido para que los paparazzi se alejen de sus pasos, aunque las últimas informaciones han devuelto el interés sobre sus vidas. Y eso que son contadas las ocasiones en las que han abierto las puertas de su intimidad al público. Pero las hay.

“Le conocí en una fiesta en Ibiza. Me divertí muchísimo. Es una persona muy atenta, siempre está pendiente de que todo esté bien, si te falta algo y muy caballeroso. También es una persona muy divertida. Al día siguiente fuimos a otra fiesta… Después de cuatro días sin hablar con mis padres, hablo con ellos y les digo ‘que me he enamorado’. Esta afónica perdida. Ellos pensarían que me había perdido”, le confesaba Amaia Salamanca a Jesús Calleja cómo fueron sus inicios de su relación con Rosauro Varo en su programa. Desde entonces han formado una familia con el nacimiento de sus tres hijos y parece que, por el momento, ninguna crisis puede con su unión.