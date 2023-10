Los sábados de Lomana: Se busca novio para la princesa Leonor

Entre tanta desolación y malas noticias que nos llegan de esa masacre terrorista de Hamás, y lo que se está organizando en la franja de Gaza, que nos tiene sobrecogidos, nos ha venido de perlas el Desfile de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Reconozco que me gustan mucho los uniformes y ese despliegue de nuestros ejércitos que nos hace sentir orgullosos de nuestra patria, reivindicando, con más fuerza si cabe, nuestra unidad, nuestra Monarquía y el amor hacia Hispanoamérica.

La Reina Letizia con vestido de Juan Vidal. Gtres

La llegada de la Familia Real al desfile fue complicada por los pitidos y canciones contra nuestro presidente en funciones –que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza y convoca de nuevo elecciones en vez de vendernos como un Judas al mejor postor–. Cuando Leonor, nuestra Princesa de Asturias, salió del coche con su uniforme de cadete del Ejército de Tierra sentimos que se disipaba nuestro enfado y sentimos ilusión por un futuro mejor. Es impresionante su madurez y entereza, cómo en tan poco tiempo de formación militar ha podido adaptarse tan maravillosamente, algo que nos emocionó y sorprendió ya en su Jura de Bandera en el Patio de la Academia Militar de Zaragoza. ¡Ni un fallo! No debe ser nada fácil desfilar con esa prestancia, seguridad y estoicismo ante el calor de justicia que hacía ese día en Zaragoza. A nuestra Princesa le va el uniforme, nunca la habíamos visto tan guapísima, con el pelo despejado de su preciosa cara. La complicidad con su padre fue entrañable. El Rey estaba pendiente de ella hasta en la forma en que llevaba el cinturón que, en un momento dado, se recolocó. Pero lo mejor fue la mirada de reojo para ver si saludaba bien a la bandera y el himno. La Reina Letizia quiso dejar todo el protagonismo a su hija, en su cara se nota el orgullo enorme que siente al verla. Recompensa del cariño y la buena educación que ambos han dado a sus hijas. Todavía no ha cumplido los 18 y tiene una formación y una disciplina ejemplar para toda la juventud de España. Esto es muy importante, una nueva generación, una Reina futura cultísima y moderna, es la mayor esperanza en la continuidad de la Monarquía.

La princesa Leonor, la reina Letizia y un amigo Gtres

Fue divertidísimo, y desató un cotilleo cariñoso en el saludo a los Reyes y la Princesa en el Palacio Real, la aparición de algunos de sus compañeros de Academia que ella no esperaba. Se reflejó en su cara la enorme alegría y sorpresa. Entre dos de ellos sospechamos que podía haber un «noviete» por la actitud de complicidad y risa de sus padres, pero siento desilusionarles, al menos el que resultaba favorito tiene novia y no hay romance, solo amistad y compañerismo. Todos estamos encantados con la idea de buscarle un novio... y, desde luego, un militar jovencito y guapo sería perfecto como compañero dada su educación y conocimiento de la vida con sentimiento por encima de todo de servicio a España.

Leonor se va a tener que armar de paciencia porque la van a marear cada vez que la vean con algún chico. Estoy segura de que cuando llegue el momento sabrá elegir bien. Es muy importante alguien que te acompañe y comprenda una vida de servicio, sabiendo estar en un segundo plano.

Algo que me sorprendió muchísimo fue escuchar que había 2.500 invitados. ¡Una locura! ¿De dónde sale tanta gente? Reconozco que me encantaría haber estado estar allí por lo interesante del momento y los corrillos en los que se comenta la actualidad política y social que vivimos. Pero no debo de ser lo su suficientemente representativa de la sociedad civil que ofrece su opinión en diferentes medios, radio, televisión, y prensa, para estar ahí. Enhorabuena a nuestros Reyes por su hija, a las Fuerzas Armadas y a todos los españoles que seguimos con cariño e interés enorme estos acontecimientos . ¡Viva España !