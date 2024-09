Los sábados de Lomana: La habitación 623 del Carlton: atrapa a un ladrón

Parece que ya voy poniendo orden a la «rentrée» y a mi vida laboral. Dejé Marbella para subirme a un avión camino de Cannes. La idea de volver a esa ciudad tan bella y evocadora me encantaba y mucho más estando invitada a conocer el mítico hotel Carlton, disfrutándolo después de su remodelación. Ha quedado espectacular, su ubicación enfrente de la Croisette es una maravilla. Esa playa la tenemos en nuestra cabeza por las imágenes del cine. Las divas maravillosas con sus enormes pamelas y «outfits» elegantísimos. El hotel se inauguró en 1911. Fue -y es- el epicentro durante el festival de cine de todas las estrellas, actores, famosos, fiestas. Alojó incluso películas icónicas como «Atrapa a un ladrón» con Grace Kelly y Cary Grant . Allí en la puerta de la habitación 623 ocurrió el mítico beso de la pareja. Alfred Hitchcock convirtió esa habitación en un personaje más de su película. Actualmente, si tienen un capricho y poderío económico, pueden reservarla para un fin de semana evocador.

También cuentan que Grace Kelly conoció a Raniero de Mónaco durante un festival de cine en ese hotel, no imaginaba que muy cerca de allí, unos años más tarde, sería princesa de ese pequeño pero poderoso principado, considerado el lugar más glamuroso y lujoso del mundo.

Nos llevaron en barco a un castillo medieval donde nos esperaba una cena espectacular en mesa imperial, adornada con cientos de rosas blancas. La puesta en escena era perfecta.

Francia sigue siendo un lugar para perderse a través de la belleza y el buen gusto que no vimos en la inauguración de las Olimpiadas que, al menos en mi opinión, dejó mucho que desear, rozando la fealdad.

Otra de las alegrías en mi vuelta a Madrid fue el maravilloso y sublime concierto en la apertura de la temporada lírica del Teatro Real, dedicado íntegramente a óperas de Puccini en el 100 aniversario de su muerte, protagonizado por la soprano Anna Netrebko y el tenor Yusif Eyvazov, hasta hace muy poco su cuarto marido. Creo que la noche de ayer pasará a la historia del Real. La voz de esta soprano es sobrenatural, considerada en este momento la mejor cantante lírica del mundo. No tiene límite, sobrecoge escucharla. No pude contener las lágrimas de emoción ante tanta belleza cuando terminó de cantar el aria de Tosca. Su voz es tan preciosa que opaca orquesta y todo lo que la rodea, solo ella existe.

De tanta belleza pasamos al horror. Me han pedido mi opinión sobre el veredicto del juicio a Daniel Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado a Edwin Arrieta. Los detalles los saben ustedes, son de un sadismo que impresiona: lo seccionó e hizo desaparecer su cuerpo. Me parece una sentencia justa, igual que lo hubiese sido la pena de muerte de la que se libró por haber colaborado con la policía. Tiene el típico perfil psicopático. Fue relatando tranquilamente y casi orgulloso de «su hazaña» a la policía tailandesa, que no tardó nada en detenerlo, pues fue dejando pruebas por todos los lugares del crimen. Lo siento por ambas familias, pero por encima de todo por la madre de Daniel. Debe ser espantoso ver cómo un hijo ha sido capaz de hacer esa barbaridad. Imagino que no hay palabras que definan el dolor.