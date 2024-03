Los sábados de Lomana: Premio a toda una vida de envites

No me entusiasma que me entreguen premios porque no suelo identificarme con el motivo por el cual me lo quieren dar, casi siempre por temas de moda y elegancia, y para mí eso es algo que no hay que premiar porque no me parece relevante. Sin embargo, este pasado lunes sí me dieron un Fearless 2024 como «Mujer resiliente y valiente». Con estos calificativos sí me siento representada. He resistido a muchos envites de la vida muy duros, como no poder tener hijos por una malísima praxis de un médico a consecuencia de un embarazo ectópico. Un día, después de haberme hecho varias fecundaciones «in vitro» en una peregrinación de médico en médico sin éxito, decidí que sería una mujer sin hijos, pero nunca una amargada soltando el rollo con mi problema. Además, tenía un marido estupendo que me adoraba y yo a él.

Carmen Lomana con vestido negro. Gtres

Pero Guillermo, mi pareja, murió en un accidente de coche de Pamplona a San Sebastián. Ese día fue el peor de mi vida y creí que nunca más podría recuperarme. La vida sin él no tenía sentido, pero con mucho esfuerzo conseguí seguir. Cambié de ciudad, de amigos, de vida, sin saber muy bien a qué me enfrentaba. Ahí estaba Madrid, mi nueva ciudad, siguiendo el consejo de mi madre, que veía que no levantaba cabeza y vivía sumida en la tristeza y la melancolía. «Hija, la vida son etapas. Cierra esta y empieza de nuevo», me aconsejó. Madrid fue mi ciudad vitamina, la que me acogió y me hizo volver a sonreír devolviéndome las ganas de vivir.

Nuevos amigos como Ana Peña o la marquesa de San Eduardo, mi querida Iñi, que siempre estará en mi corazón, me dieron ese cariño e impulso que necesitaba para seguir. Con enorme esfuerzo, fui empezando otra vida, tan diferente que terminé trabajando en los medios, algo que me habría resultado impensable. Estoy tan agradecida a la vida por haberme dado la oportunidad de conocer otro mundo y otra profesión, por la gran suerte de tocar radio, televisión y escribir en este periódico en el que solo he recibido ánimo para empezar y cariño para seguir. Me han dejado ser totalmente libre para expresarme en una sociedad tan llena de miedos y censuras. Jamás me recortaron un artículo. Desde aquí quiero agradecer a su director, Francisco Marhuenda, su forma tan libre e independiente de llevar este periódico.

Carmen Lomana, esta semana en directo en la radio INSTAGRAM

Por todo esto que les estoy contando, me he sentido feliz al recoger este premio con el que me identifico. Y mucho más porque mi gran amigo y admirado torero Roca Rey me lo entregase viniendo exclusivamente desde Valencia, donde había salido el día anterior triunfante por la Puerta Grande y marchándose esa misma noche a Sevilla, ya que tenía que estar al día siguiente temprano. Agradecida siempre a todos los que me acompañaron. A la directora de la revista, Katy Mikhailova, y a mi querido Alberto Espinosa por pensar en mí.

De todo lo que estamos viviendo, con la Amnistía y Puigdemont, hablaré otro sábado. Solo decirles que la soberanía fiscal plana que pide Cataluña es condición necesaria y casi suficiente para su independencia y la de otros territorios... Cómo están vendiendo nuestra patria España.