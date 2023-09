Los sábados de Lomana: Todos directos a Siberia

Es muy grave la situación que estamos pasando en España, (no soporto decir «en este país») porque tenemos nombre, nombre que si seguimos así se diluirá en la historia y las nuevas generaciones no sabrán lo que significaba ser español. Hablar de nuestra patria, España, ya te coloca como sospechoso de ser fascista. Nos están ganando la partida una tropa de impresentables que solo buscan la desintegración de España, que es lo mismo que hablar de decadencia.

¿Pero qué amnistía?

Esta palabra que va de corrillo en corrillo y de tertulia en tertulia, «amnistía», ya se está haciendo familiar y aceptada. ¿Pero saben los ciudadanos lo que significa? Sería aceptar que lo ocurrido en Cataluña con la sublevación el 1 de octubre de 2017 no fue nada punible y los que como consecuencia de esta proclamación unilateral de independencia fueron a la cárcel no deberían haber ido. Entonces había represión y presos políticos que así quieren llamarse los sediciosos. El inductor de todo esto se llama Puigdemont, que huyó de la Justicia ante la vista de todos a Waterloo dejando a sus compañeros en la estacada. Imaginen ustedes la que se puede montar si Sánchez, por tener los siete votos que necesita para gobernar, da la amnistía en compincheo con el mandamás del TC Conde Pumpido. ¿Se puede humillar más a los españoles?

CARMEN LOMANA Cortesía CARMEN LOMANA

La gran purga

Que a nadie se le ocurra dentro del PSOE emitir otra opinión en contra de la amnistía, discrepar no se admite. Ya han empezado las «purgas» como en la época de Stalin, expulsando a Nicolás Redondo Terreros, hijo y nieto de socialistas. A este paso terminaremos todos en Siberia. Todo lo que está ocurriendo es de una gravedad extrema. Y no podemos consentir que llamen golpista a una persona como Aznar por decir que hay que salir a la calle y resisistirse a esta barbaridad que están urdiendo.

Sánchez si sigue con esa locura de poder y no abandonar Moncloa pase lo que pase, y sean cuales sean las consecuencias, se va a convertir en «el gran dictador». Acostumbrado a gobernar a golpe de decreto ley ni siquiera admite los consejos de las grandes instituciones jurídicas. ¿Solo por rascar unos votos de Puigdemont? Sánchez todavía no ha debido enterarse de que ha perdido las elecciones, que alguien le diga que se vaya a su casa y nos deje vivir con dignidad y desarrollarnos tranquilos en esta gran nación que lo tiene todo para ser una de las más importantes y prósperas de Europa, pero también tiene la desgracia de tener los políticos más nefastos en este momento de nuestra historia con un egoísta enfermizo como presidente. Bien ha dicho Felipe González, defendiendo a los disidentes del partido, que no están de acuerdo con la deriva a la que nos lleva Sánchez : «Quien no es controvertido y opina, es que traga con todo». Personalmente prefiero Siberia.