Alejandra Rubio confiesa por qué Carlo Costanzia padre sí y Mar Flores no

A Alejandra Rubio no le hace ni pizca de gracia que su madre, Terelu Campos, hable públicamente sobre su familia política. Los Costanzia son terreno exclusivo de ella, pues sabe de lo delicada de su situación, tras la sentencia condenatoria contra Pietro y Rocco, por intento de asesinato en Turín y por los que pasarán 12 y 8 años de prisión respectivamente. Aun así, la madre terminó opinando en su última aparición pública, con motivo de la presentación de su obra teatral.

Aquí habló sobre sus ansias de ser actriz de su hija, la posibilidad de que le cierren puertas por pertenecer al clan Campos y sobre si leería las memorias de Mar Flores. Sobre este tema es cauta y dice que “si tuviese tiempo quizá sí”. También defendió a su consuegro, Carlo Costanzia, que, como padre, sabe lo que está sufriendo “muchísimo”. Primero por los problemas con la justicia del mayor, Carlo, pero ahora también por la sentencia contra los dos menores, la cual considera “descomunal con respecto al resto de sentencias de las otras personas que están en la misma situación. La justicia debe ser justa, no ejemplarizante”. Tras ver el vídeo, Alejandra Rubio se enfrenta a las respuestas de su madre.

¿Por qué Carlo Costanzia sí y Mar Flores no?

A Joaquín Prat le ha resultado curiosos que Terelu Campos tenga tan buen trato con Carlo Costanzia padre, mientras que no ha mediado palabra con Mar Flores en todo este tiempo en el que comparten condición de abuelas. Sobre esto, Alejandra Rubio deja en el aire que “alguna vez en su vida se habrán visto”, aunque no ha sido en el presente y por el feliz motivo que les une. “¿Por qué no se ha producido este encuentro, tantos con tus suegros y ninguno con tu suegra?”, pregunta el presentador de ‘Vamos a ver’.

La colaboradora es ambigua: “Pues yo qué sé, no se ha dado. Es que al final mi suegro cuando viene aquí siempre se quedaba en nuestra casa, no sé, ha sido como más natural. Si no se ha dado es porque no ha pasado. Tampoco hemos hecho una quedada en plan ‘vamos a comer este día para que se conozcan’”. Dicho esto, Alejandra Rubio quiere recalzar que “no hay ningún problema, es que siempre es la misma cosa. Yo entiendo que sea raro para la gente que no se conozcan, pero es que tampoco es algo que se hable o que sea súper importante. Ya se conocerán”. Es más, confiesa que ella misma, “depende de la época”, se ha citado más con Mar Flores que con Carlo Costanzia padre, con el que dice que “hablo con él habitualmente”.

También excusa a Mar Flores por el hecho de que “viaja muchísimo”. Algo que dice que no tiene nada que ver con el vínculo que une a su pareja, Carlo Costanzia, con sus progenitores: “Las relaciones son distintas. Ellos como padre e hijo en plan chicos tienen una relación y con su madre tiene otra, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es distinta”, aclara Alejandra Rubio. Pone el límite en la batalla entre el exmatrimonio, especialmente por los ataques de su suegro contra su ex: “Ahí no me voy a meter. En esa época no estaba yo ni en el pensamiento de existir de mis padres, entonces me preguntas por cosas que no sé y que no me voy a meter jamás en la vida. No me meto en lo que hagan ellos, me parece fenomenal todo, cada uno tiene su opinión y yo ahí ni pincho ni corto”.