Sara Carbonero se replantea la esperanza tras un viaje que le ha cambiado

Sara Carbonero ha regresado de su viaje a Panamá, donde no ha acudido precisamente de vacaciones, sino para mostrarle al mundo lo que sufren las familias en la región de Darién. Antes de poner rumbo a su duro periplo de la mano de UNICEF, la periodista pudo disfrutar de una escapada con amigas en el Cabo de Gata. Compartió sus días de asueto con sus incondicionales Isabel Jiménez, Vanesa Martín y Raquel Perera, antes de cambiar de escenario y enfrentarse a la otra moneda de la vida. La cruda realidad le golpeó de lleno nada más llegar a tierras panameñas y ver en primera persona el camino migratorio más peligroso del mundo, en el que cientos de familias huyen desesperados en busca de una oportunidad. Una experiencia que ha tocado mucho a la ex de Iker Casillas, que ha dejado numerosas reflexiones personales sobre lo vivido. Y es que se le ha unido la batalla en el hospital de un familiar, con una inesperada muerte que le ha sumido en la tristeza, como así ella misma reconocía.

“Vamos con todo, camino de conocer una realidad terriblemente dura y sobrecogedora. Necesaria de contar y plasmar en imágenes. Sé que será un viaje difícil tanto física como emocionalmente. Ojalá sirva para remover conciencias”, escribía como inicio a su viaje a Panamá, el cual ha llegado a su fin. Sin duda ha removido conciencias, especialmente la suya, llegando incluso a hacerle rememorar su propia lucha por la vida cuando se enfrentó al cáncer. Ahora, tras regresar a casa y alejarse del infierno que ha presenciado, ha reflexionado sobre la esperanza, al ver cómo empujaba a las personas a jugarse la vida: “Probablemente de todos nuestros sentimientos el únicos que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”, hacía suyas las palabras de Julio Cortázar, en un extracto de su libro ‘Rayuela’.

Además, Sara Carbonero ha querido hacer más potente esta reflexión de la que se hace eco y la cual respalda, con hashtag que amplían información sobre cómo se encuentra. Lo primero es defender la “esperanza siempre”, pero especialmente festejar que ha regresado a casa de forma eufórica: “#home, #vueltaacasa #yquébien”. Seguramente lo que ha vivido en su viaje solidario con el que busca fijar la atención en lo que allí sucede, le ha hecho valorar mucho más lo que tiene. Sobre todo, lo que le esperaba en casa con los brazos abiertos y ansiosos por conocer todos los detalles de sus aventuras.

Ya decía Sara Carbonero que este viaje iba a ser muy difícil, tanto a nivel emocional como físico. No obstante, no dudó en aceptar la propuesta de UNICEF de regresar al lugar de la noticia y mostrar lo que sucede en Panamá, en la región de Darién: “Es un reto personal para mí estar aquí y una de las cosas que más pueden llenar a una persona. Me siento una privilegiada por poder vivir todas estas experiencias y aportar mi granito de arena.Me recuerda que estoy viva, despierta, con los ojos bien abiertos y consciente. Soy parte del cambio”, destacaba en uno de los muchos mensajes y reflexiones que ha dejado en sus redes sociales. Unas vivencias que se podrán ver más adelante cuando se editen todas las imágenes y se pueda mostrar el paso migratorio más peligroso del mundo. Un lugar que ha marcado de por vida a la periodista, que ya descansa en casa, aunque sin olvidar nunca las lecciones que ha aprendido.