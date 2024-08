Sara Carbonero reflexiona sobre su “tristeza infinita” al ver el sufrimiento en Senegal

Sara Carbonero se ha enfrentado a la muerte y ha ganado la batalla, pero aún arrastra las secuelas de su lucha contra el cáncer. La periodista ha dejado a lo largo de estos años numerosos mensajes en los que habla de cómo afrontó la enfermedad, cómo cambió sus prioridades y, por supuesto, cómo lleva con orgullo las cicatrices en su piel. Ahora lo ha vuelto a hacer, al poner sobre el tapete uno de sus mayores miedos surgidos de esta oscura etapa de su vida, en la que se sintió atrapada y víctima de una “tristeza infinita”. Algo que ha regresado a su mente durante su importante viaje a Senegal de la mano de UNICEF, con el que pretende poner el foco en la cruda realidad que se vive en la región de Darién, donde se encuentra el camino migratorio más peligroso del mundo y que cientos de familia recorren víctimas de la desesperación, huyendo de las calamidades.

Para la ex de Iker Casillaseste viaje a Senegal está siendo “el más difícil, tanto física como emocionalmente”. Aun así, está dispuesta a mostrar cómo “miles de familias cruzan la selva en situaciones lamentable en busca de un futuro y mejores oportunidades”. Algo que a ella le ha tocado el alma, recordándole sus propios miedos surgidos cuando el cáncer amenazó su existencia y su propia vida. Un tiempo en el que tuvo que aparcar sus colaboraciones con la citada ONG desde el 2018, pero que ahora por fin puede retomar: “Llevamos un ritmo frenético y estamos preparando piezas y vídeos para que podáis ver con todo detalle lo que estamos viviendo estos días en la selva del Darién, atravesando el río Tuqueza, una de las rutas más peligrosas del mundo, así como nuestra estancia en Bajo Chiquito. Un infierno”, comienza a describir su periplo solidario, antes de reflexionar sobre su pasado y sus miedos relacionados con el cáncer.

“Mientras tanto, os dejo esta foto que me gusta, porque desde 2018, por circunstancias de la vida, no había podido volver a terreno con UNICEF. Ni siquiera tenía claro que pudiera volver a hacerlo nunca más. Eso me producía una tristeza infinita”, recuerda Sara Carbonero sobre cómo el cáncer truncó sus planes de vida y le hizo centrarse exclusivamente en su salud, así como en su familia. Un momento que coincidió con los problemas cardiacos de su marido por aquel entonces, para después romper su matrimonio y tomar caminos inciertos. Sobre esta etapa ha reflexionado, desde la perspectiva de lo que está viviendo en Senegal: “Es un reto personal para mí estar aquí y una de las cosas que más pueden llenar a una persona. Me siento una privilegiada por poder vivir todas estas experiencias y aportar mi granito de arena. Me recuerda que estoy viva, despierta, con los ojos bien abiertos y consciente. Soy parte del cambio”, se reconoce a sí misma, entendiendo la importancia del papel que desempeña con su viaje, al centrar el foco mediático en una crisis humanitaria que está pasando desapercibida por la mayoría.

Gracias a que haya querido ser testigo en primera persona del drama que se vive en Senegal, acerca las miradas y propone una solución necesaria. Algo que pasa por hablar en sus redes sociales sobre sus experiencias e impresiones durante el viaje, como así ha ido haciendo desgranando todos los detalles: “Ayer mismo descubrí una palabra que proviene del latín: ‘Meliorismo’: La creencia de que podemos contribuir a un cambio positivo y mejorar el mundo mediante actos de amor, creatividad, compasión y bondad”, compartía Sara Carbonero su aprendizaje para definir lo que siente que está haciendo en Senegal. Al menos sí es su propósito, aunque le haya llegado en uno de los momentos más bajos anímicamente, tras la muerte de un ser querido que le hizo sumergirse de nuevo en la tristeza más profunda.