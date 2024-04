Sergio Peris-Mencheta, operado de un nuevo revés que se suma a su cáncer

Este 2024 comenzó como un gran reto para Sergio Peris-Mencheta, que el pasado mes de enero daba a conocer que había sido diagnosticado de cáncer. Poco a poco, el actor ha ido compartiendo con sus seguidores las novedades sobre su evolución en su particular lucha, que le ha llevado a permanecer en el hospital ingresado en numerosas ocasiones. Así ha vuelto a suceder, cuando ha vuelto a ponerse bajo manos profesionales para ser operado en plena batalla contra la enfermedad que ha paralizado su vida, a la espera de una mejoría. Una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa, pero que él mismo ha querido detallar en su compromiso de transparencia con sus fieles y para ayudar a otros pacientes que atraviesan sus mismas circunstancias y que podrían encontrar en su ejemplo cierto apoyo.

Con ello, el intérprete ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una litotricia con láser, como así ha confirmado él mismo a través de sus redes sociales. Esta intervención quirúrgica no tiene que ver con su lucha contra el cáncer, pues se trata de una operación no invasiva para tratar de fragmentar pequeñas piedras que se han localizado en su riñón y que estaban suponiendo un problema añadido en plena batalla: “Una piedra más (en este caso tres) en el camino”, comenzaba a detallar sin perder el humor Sergio Peris-Mencheta, antes de entrar en materia y explicar en qué ha consistido su intervención y cómo se encuentra tras haber puesto remedio a su último imprevisto médico.

“Ayer tocó litotricia con láser. Y si estoy aquí escribiendo es que todo salió bien”, anunciaba Sergio Peris-Mencheta, tranquilizando a sus seguidores tras su inesperada operación. Al parecer, todo ha salido a pedir de boca, aunque este nuevo revés médico llega en el peor momento, mientras sigue en tratamiento de quimioterapia para eliminar el cáncer de su organismo. Pero para él, lo más complicado no es en sí tener que ser operado, sino lo que esto conlleva: “Lo peor de estas cosas es el tiempo que te tienen esperando a entrar en quirófano”, reconoce el actor, que aún continúa esperando a someterse a un trasplante de médula que le salve la vida, como así hizo un llamamiento popular a todo aquel que desea contribuir con donaciones que podrían suponer una gran diferencia no solo para él, sino también para otros pacientes en lista de espera.

Aunque no ha puesto nombre a su tipo de cáncer, son muchos los que se han atrevido a afirmar que su caso es leucemia, debido al centro médico en el que se encuentra recibiendo quimioterapia. Ya lleva tres sesiones a sus espaldas y el ánimo no decae, mientras aguarda a que el teléfono suene y le informen de que puede recibir un trasplante de médula compatible. Algo de lo que informó el mismo en enero, dejando a muchos de sus seguidores en shock: “Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar”, reconocía al inicio de su lucha. Después han llegado otros mensajes virales, como aquel en el que animaba a todos a donar médula y salvar vidas, más allá de los numerosos partes médicos que comparte con el mundo para que su caso no caiga en el olvida y marque la diferencia.