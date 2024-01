Sergio Peris-Mencheta, desde el hospital, lanza una petición que le podría salvar la vida

El cáncer ha llegado a la vida de Sergio Peris-Mencheta para trastocarle sus planes de futuro y las prioridades marcadas en su vida. El actor confirmaba su diagnóstico la semana pasada, anunciando que se encuentra en plena batalla contra esta enfermedad, para la que necesitará un trasplante de médula: “Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la Tierra”, escribía. Ahora mismo, el intérprete de ‘Al salir de clase’ se encuentra ingresado en el hospital, donde ha querido lanzar un importante llamamiento que podría salvarle la vida. No solo a él, sino también a otros valientes que se encuentran en su misma situación y necesitan de un gesto altruista para asegurar su supervivencia.

El actor está recibiendo tratamiento por su cáncer en el prestigioso Hospital City of Hope de Los Ángeles. No está solo, pues en la fotografía que ha compartido con sus seguidores ha mostrado que su novia, la actriz Marta Solaz, no le suelta la mano en tan delicados momentos. Compartiendo escena con ella, Sergio Peris-Mencheta ha realizado una petición de ayuda a sus seguidores de Instagram, deseoso de que pueda animar a alguno a dar el paso que suponga la clave de la curación de otra persona.

“Miles de mensajes imposibles de contestar, pero que son pura energía para seguir”, comenzaba a agradecer el intérprete y presentador en su última publicación desde el hospital estadounidense en el que se encuentra ingresado. Después pasaba a compartir una reflexión que le han transmitido sus médicos y que él ve muy necesario que se propague: “Muchos de estos mensajes ofrecen ayuda. Y este es el mensaje de mis médicos: si quieres ayudar, hazte donante de médula. El proceso de donación de médula ósea y células madre es sencillo. Hay muchos conceptos erróneos sobre la donación de médula ósea y células madre, especialmente que es una carga o es doloroso. Pero gracias a los avances de la tecnología, el proceso de donación es mucho más sencillo que antes”, animaba aportando información relevante.

Continuaba ofreciendo más datos para animar a los indecisos a ayudar con este tipo de donaciones, de la que él mismo está a la espera: “Millones de personas están incluidas ya en el registro internacional, lo que permite que un 90% de los pacientes necesitados de un trasplante de médula ósea encuentren un donante compatible. Cuántas más personas se inscriban más posibilidades hay de hallar compatibilidad para toso aquellos que lo necesitan”. Para ello, Sergio Peris-Mencheta invita a todos a despejar sus dudas en la web oficial de la Fundación José Carreras contra la Leucemia y también a compartir su importante mensaje para así llegar a más gente: “Gracias por leer hasta aquí. Difunde si te late. Seguimos paso a paso”.