Sergio Rico le agradece a su esposa su apoyo: "Has luchado como una campeona y nunca te has rendido"

En una emotiva publicación en Instagram, el portero del PSG, Sergio Rico, agradeció a su esposa por su valiosa compañía durante el grave accidente que sufrió el pasado 28 de mayo, dejando a sus seguidores conmocionados. El futbolista español estuvo al borde de la muerte tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y permanecer 22 días en coma inducido.

En el post, Rico compartió fotografías junto a su esposa, Alba Silva, agradeciéndole públicamente por su apoyo inquebrantable durante los momentos más difíciles de su vida. En el conmovedor mensaje, el portero expresó su gratitud hacia Alba, describiéndola como la persona que lo ha estado ayudando y apoyando no solo durante la crisis, sino desde el día en que se conocieron hace casi 8 años.

"Después de este tiempo pasado tras el accidente ocurrido…no me queda otra que agradecerte a ti, a mi mujer, a la persona que me ha estado ayudando y apoyándome no solo en lo ocurrido sino desde el día que nos conocimos hace casi 8 años ya…a ti @albasilvat", escribió Rico.

El portero elogió la valentía y la fortaleza de Alba: "Porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más". El mensaje concluyó con un "Te amo muchísimo cariño".

Alba Silva, conmovida por las palabras de su esposo, respondió en los comentarios: "En lo bonito y en lo no tan bonito, te quiero siempre mi vida".