Shiloh, la cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt que renuncia al nombre de su padre

Shiloh Jolie-Pitt, hija de las estrellas internacionales Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha hecho un regalo de cumpleaños por su mayoría de edad. Este lunes saltaba a la prensa que la joven había decidido cambiar de manera legal su apellido y a partir de ahora renunciaría al sobrenombre de su padre, según daba a conocer “TMZ”. Una decisión que llega cuando el proceso de divorcio entre sus padres todavía no ha acabado.

Lo cierto es que con ella serían cuatro los hijos de la pareja que han renunciado de manera pública, que no oficial, a su padre. Antes de ella llegaron Maddox, de 22 años; Pax, de 20 y Zahara, de 19. Shiloh fue la cuarta, pero la primera de sus hijos biológicos. Después de ella llegaron los mellizos Vivienne y Knox, de 15. La tensión en la familia no ha hecho más que aumentar desde hace años, más aún cuando comenzaron los trámites de divorcio. Finalmente, los hijos han terminado por tomar bando, en su mayoría apoyando a su madre.

Vivienne, la benjamina de la familia, fue la última en pronunciarse. Esta semana saltó la noticia de que la asistente de Angelina Jolie para la adaptación musical de Broadway de The Outsiders figuraba como Vivienne Jolie. De este modo, la joven, que ya se ha metido de lleno en la industria que tan famosa ha hecho a su madre, habría decidido prescindir del apellido de Pitt, no ha trascendido si es un pseudónimo artístico o una declaración de intenciones.

Zahara tuvo su momento reivindicativo hace unos meses. La joven fue admitida el año pasado en la hermandad Alpha Kappa Alpha del Spelman College de Atlanta, donde ha comenzado sus estudios universitarios. “Mi nombre es Zahara Marley Jolie”, dijo en la presentación que tan viral se hizo.

Sin embargo, el que más se hizo oír fue Pax. En una publicación de “Instagram” felicitaba a Brad Pitt por el Día del Padre. Su contundente mensaje, fechado en 2020, se dio a conocer este año, cuando la revista “People” lo filtró: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, concluía. No se ha hecho público si ha solicitado el cambio de nombre a nivel legal, pero sus palabras dejan clara su postura.

Por su parte, Brad Pitt no se ha cruzado de manos y brazos ante esta situación. En reiteradas ocasiones ha acusado a Angelina de manipular y usar a sus hijos: “Ella ha estado jugando a estos juegos durante años. Han pasado años y años en los que ella ha contado y vuelto a contar las mismas cosas venenosas sobre él y la realidad es que ha alejado a los niños. Y la realidad es que eso molesta a Brad”, se pronunciaba el equipo jurídico del actor.

Fue a principios de este año cuando los abogados de la señorita Jolie dieron a conocer que, si bien los abusos físicos a los que Brad Pitt sometía a su pareja empezaron mucho antes de su viaje familiar en 2016, a partir de ese año se “marcó la primera vez que también dirigió su abuso físico contra los niños”. A consecuencia de ello la actriz tomó cartas en el asunto e inició los trámites del divorcio. Una batalla legal que continúa a día de hoy, inmersos por determinar de quién es la propiedad de los viñedos de Francia en los que se casaron.