Silvia Bronchalo no podrá visitar a Daniel Sancho estos días: este es el motivo

Silvia Bronchalo tendrá que esperar hasta el lunes para poder volver a visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Koh Samui en Tailandia, donde se encuentra en estos momentos encarcelado por el asesinato de Edwin Arrieta. El cocinero, que superó esta semana el aislamiento protocolario por coronavirus, ya puede recibir diariamente la visita de su madre, pero las normas de la cárcel solo permiten a los familiares reencontrarse con sus seres queridos de lunes a viernes.

De momento, Silvia Bronchalo ha sido la única persona en trasladarse al país asiático. Rodolfo Sancho, padre de Daniel, aún no ha viajado a Tailandia y se encuentra refugiado en su vivienda de Fuerteventura junto a su mujer, Xenia Tostado, y la pequeña Jimena, hermana menor del cocinero. Una de las mayores preocupaciones de la familia en este momento es proteger a la benjamina del clan del caso, motivo por el que han pedido respeto a los medios de comunicación en reiteradas ocasiones.

Daniel Sancho es escoltado por agentes de la Policía tailandesa hasta el tribunal desde la comisaría de Koh Phangan SOMKEAT RUKSAMAN EFE

El protagonista de "El ministerio del tiempo" podría estar planeando ya su inminente viaje a Tailandia, siguiendo los pasos de su expareja Silvia Bronchalo. Así lo desveló Carmen Balfagón en "La hora punta". "Rodolfo va a ir pronto. No muy tarde, irá", confirmó la abogada de la familia. Además, estarían barajando la posibilidad de hacer una rueda de prensa conjunta para dar más visibilidad al caso, algo que podría ser beneficioso para la sentencia del cocinero, por el que la policía tailandesa ha pedido pena de muerte por el "asesinato premeditado" de Edwin Arrieta. El futuro y la vida de Daniel Sancho está en manos de la justicia tailandesa y del rey Rama X, la única persona que puede salvar al hijo de Rodolfo de la muerte.

De momento no hay fecha para la celebración del juicio, aunque todo apunta a que será antes de finales de año. Daniel Sancho continuará con su encarcelamiento en la enfermería de la prisión de Koh Samui por una hernia discal, razón por la que no se ha entremezclado con los demás reos de la cárcel y no será trasladado a una celda común.