Sofía Cristo se muestra muy preocupada por su madre Bárbara Rey

La situación que atraviesa Bárbara Rey en las últimas semanas ha estado cargada de tensión y polémicas. Después de que su hijo, Ángel Cristo Jr, rompiera el silencio que durante tanto tiempo había estado guardando y revelara algunos de los momentos más duros de su infancia, la vedette se ha mostrado desgarrada por el relato ofrecido.

En los últimos días su estado anímico no ha sido el mejor, llegando incluso a preocupar a la prensa. Sin embargo, la que más está sufriendo al ver a Bárbara Rey en este estado ha sido su hija Sofía, que desde el primer momento se ha situado junto a su madre para convertirse en su máximo apoyo.

Este lunes Sofía Cristo se ha pronunciado en ‘Espejo Público’ para expresar el temor que siente por su estado anímico. Y es que una de las principales causas de su estado es la presión mediática que se le está poniendo encima: "Llevan siendo dos semanas de mucha tensión emocional, de estar medio persiguiéndonos y llega un momento que es súper agotador", comienza a relatar su hija en el programa.

Bárbara Rey, impertérrita y visiblemente agotada, tras la última entrevista de Ángel Cristo Jr EUROPAPRESS

Tras las últimas declaraciones de Ángel Cristo en el programa "De viernes", se ha visto a una Bárbara Rey como nunca antes, rota por dentro y sin apenas poder articular palabra. No es de extrañar que su hija salga en defensa de la vedette y muestre una preocupación que va en aumento cada día. De hecho, su ansiedad por este tratamiento es tan fuerte que se está planteando dar un giro a su trayectoria profesional: "A mí me gusta mucho trabajar aquí, Susana, volví pensando que iba a hacer una tele distinta. He decidido no poner la tele y no enterarme de nada, que salgan los testimonios que tengan que salir; me estoy enterando ahora. El viernes iba a cenar, pero no salí. No puedo leer porque no me concentro", explica Sofía Cristo que, sin haber visto el programa de su hermano, tiene que lidiar diariamente con sus palabras.

"Yo tengo la conciencia muy tranquila, si yo hablo con dos o tres personas que trabajan en Telecinco porque son mis amigos yo no estoy filtrando nada a nadie. Yo no voy a tapar más nada. Yo voy a estar al lado de mi madre. A mí hacer este tipo de tele no me beneficia a nivel emocional. Esto me ha hecho replantearme si tengo legitimidad para juzgar a la gente que hace con su vida. Ahora mismo pienso, a lo mejor no soy quien para hablar de la vida de nadie, yo no soy periodista", ha seguido respondiendo muy claro a su hermano después de que este la acusara de haber estado filtrando información delicada.

Las acciones que ha tomado el hijo de la vedette han terminado dinamitando su relación con su madre y su hermana. "Ahora cuando se me ocurre hablar me intentan silenciar por todos lados con mentiras. Voy a ir hasta el final", dijo Ángel Cristo Jr en su entrevista el pasado viernes, unas palabras que han destrozado a Bárbara Rey.