Desvelan la identidad de otro hombre fotografiado por Ángel Cristo con Bárbara Rey

Este viernes, más revelaciones inéditas de Ángel Cristo demolerán los cimientos de su relación con su madre, Bárbara Rey. La semana pasada era la estrella del estreno de ‘De viernes’, el nuevo programa del prime time de Telecinco, donde señaló a su progenitora como la culpable de todos sus problemas y la culpable de su infancia desestructurada. Habló de drogas, prostitutas y muchos excesos. También de episodios de violencia y malos tratos, pero no terminó de ahondar en cómo se llevó a cabo la supuesta sesión de fotos furtiva al Rey Juan Carlos para un presunto chantaje con su madre. Él dice haber hecho las fotos, pero no sería el único hombre que se puso frente a su objetivo con dicha finalidad, como así se ha especulado mucho durante estos días. Silvia Salas, vieja enemiga pública de la actriz, ha desvelado un nombre en su deseo de desenmascararla.

Ángel Cristo Gtres

Ángel Cristo denunció que su madre le obligaba a hacer cosas que no le correspondía como menor. Su relación no era normal entre madre e hijo, porque él se sentía más como su sirviente. También a la hora, siempre según su versión, de ayudarla a captar pruebas de sus encuentros con hombres de renombre, como dice que es el caso del Rey Emérito. Pero se manejan otros nombres propios, aunque nunca llegan a verbalizarse, quizá por miedo a las represalias judiciales. Algo a lo que no debe temer Silvia Salas, quien fuese novia de Frank Francés, el tenista con el que la veterana actriz salió tras romper con el domador de leones. La modelo se ha sentado en el plató de ‘Así es la vida’ para recordar su enemistad con la protagonista de la semana, así como para dar detalle que aún se desconocían de todo este controvertido entuerto.

“Esta señora salió diciendo que a mí Frank Francés seguramente me habría dejado porque el hijo no era de él, estando yo embarazada”, decía Silvia Salas en el programa de las tardes de Telecinco. No dio a luz cuando su romance se terminó y ella reprocha que “Bárbara salió diciendo que yo a lo mejor había ejercido la prostitución, pero siempre veladamente”. Pero dejando su pasado atrás, lo que más ha llamado la atención es cuando ha valorado el hecho de que Ángel Cristo fotografiase a su madre en compañía de otros hombres siendo un niño. Pero no se ha quedado solo con su opinión, sino que ha dado un paso más y ha desvelado el nombre de otro presunto chantajeado por la actriz.

Silvia Salas Así es la vida

“Ya es duro tener que hacer fotos a tu madre de la manera en que él cuenta”, comienza diciendo Silvia Salas, para después subrayar que “lo ha hecho con otra persona”. Y es que ella dice que no solo el Rey Juan Carlos fue víctima de esta supuesta trama, sino también el tenista Frank Francés habría caído en esta misma trampa de Bárbara Rey: “Las hizo con el fin de poderlas vender, que luego no se vendieron porque rompieron antes de tiempo”. Y tiene muy claro que “las hizo Ángel Cristo cuando tenía 16 años y Sofía tenía 12 ó 13 años, que un día les pilló fumando y montó la mundial”. Para acabar, le quiere brindar un consejo a su enemiga: “Si yo quiero proteger a mi hijo, doy un paso al frente y digo que me he equivocado, pero no voy por detrás poniendo verde a mi hijo”, finaliza.