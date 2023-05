Soraya Arnelas: «Miguel Ángel y yo ya somos marido y mujer»

Aunque en distintos medios se ha publicado que Soraya Arnelas celebrará su boda con Miguel Ángel Herrera el 15 de julio, la realidad es bastante distinta y podemos asegurar que el enlace ya se ha celebrado, tal y como nos desvela la misma cantante en exclusiva. La pareja lleva más de una década juntos y son padres de dos hijas, Manuela, de seis años, y Olivia, de año y medio. Su enlace matrimonial, según nos cuenta la propia Soraya, «tuvo lugar hace ya una semana y fue por lo civil en la localidad madrileña de Villar del Olmo. Fuimos a firmar los papeles al Ayuntamiento y nos queda un maravilloso recuerdo para toda la vida de aquel día. Ya somos marido y mujer».

¿Dieron el paso para dejar protegidas a sus hijas?

Sí, ese es uno de los motivos. Digamos que es un matrimonio para celebrar nuestro amor, pero también para blindar la seguridad de las niñas.

Fue una boda muy íntima…

Queríamos que así lo fuera. La gran celebración tendrá lugar en julio, en el palacete Huerta del Carmen, de Cáceres. Como ya estamos casados, la fiesta será algo simbólico. Es evidente que no vamos a repetir la boda.

¿Habrá muchos invitados?

Ya he dicho que vendrán los familiares más cercanos y los amigos íntimos. Queremos que sea una festividad joven y divertida. Los dos estamos muy contentos, felices, y con muchas ganas de que llegue ese día.

La ceremonia se ha retrasado, pues, dos años.

Por culpa de la pandemia. Y ya vamos a organizar la fiesta que queremos hacer. Estaremos rodeados de la gente más cercana.

Aun así, deja entrever que irán doscientos cincuenta invitados, entre los que habrá muy pocos de los que participaron con Soraya en «Operación Triunfo». Ella reconoce que «solamente estarán los que Miguel Ángel y yo queremos que estén, ni más ni menos, no podemos invitar a todos los compañeros de trabajo...».

De los ex triunfitos solamente aparece en la lista de invitados el nombre de Chenoa.

Es una gran amiga y también me invitó a la suya. Estamos muy en contacto. Con el resto tengo menos relación.

¿Por qué una boda por lo civil y no por la Iglesia?

Lo decidimos así. Los trámites son mucho más rápidos. Hay menos quebraderos de cabeza.

Tiene usted 41 años y quiere repetir maternidad.

Claro que sí. Me encuentro sana, me cuido mucho, no sufro nada que, potencionalmente, pueda ser perjudicial para un tercer embarazo, y mis dos anteriores fueron muy buenos. No existe peligro alguno para ser madre de nuevo. Por lo tanto, voy a ir a por otro hijo. Y espero que esta vez sea niño.

Además, este mismo viernes sacará al mercado un nuevo single, «La botella», al que seguirán otros tres a lo largo del año. Y el verano estará marcado por más de treinta conciertos por toda la geografía española: «Soy una mujer muy trabajadora y siempre estoy llena de proyectos laborales. Gracias a Dios, este año me queda por delante una buena gira musical».

¿Y le queda algún otro sueño por cumplir?

Pues sí, comprarme una finca en Extremadura, cerca de donde viven mis padres. Algún día lo haré realidad.