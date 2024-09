Tamara Falcó, comprensiva: "No me molesta que me imiten en televisión"

Desde que se convirtió en un personaje de lo más mediático, a Tamara Falcóle salen imitadores de debajo de las piedras. En algunos casos, se mofan de su carácter que roza lo cursi, llevando sus gestos y forma de hablar hasta la máxima expresión. Pero la hija de Isabel Preysler asegura que “no me molesta que me imiten, Carlos Latre lo lleva haciendo desde hace tiempo y me parece muy divertido”.



Tamara en este sentido es mucho más comprensiva que su madre, a la que, según nos desvela una fuente cercana a la socialité, “no le hace la menor gracia que imiten a su hija. Es más, incluso le molesta porque considera que es algo así como una falta de respeto”. Aún así, a la actual colaboradora de “El Hormiguero” y “Got Talent”, le hace “mucha gracia” que la imiten. Tiene mucho sentido del humor y una sonrisa perenne en el rostro.

Carlos Latre en la piel de Tamara Falcó Mediaset



Por otro lado, a su marido, Íñigo Onieva, le llueven las ofertas para ser tertuliano de televisión, pero tiene muy claro, de momento, que no va a aceptarlas. Al contrario que sucede con Nuria Roca y su esposo, Juan del Val, que comparten plató todas las semanas. Por su parte, Tamara es tajante cuando manifiesta que “a Iñigo y a mí no se nos pasa por la cabeza trabajar juntos en televisión”. Eso decían otros, como Álvaro Muñoz Escassi, y al final ha acabado sentado en la mesa de corazoneo del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Su ex, María José Suárez, le hace la competencia desde “Y ahora Sonsoles”, en Antena 3.