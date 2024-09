Pillado: Álvaro Muñoz Escassi, de cita en casa de Hiba Abouk tras pasar por la de su ex, Lara Dibildos

No hay besos que valgan. Hiba Abouk sigue insistiendo en que su relación con Álvaro Muñoz Escassi no va más allá de una buena amistad, por más que se publicaran aquellas fotografías en las que aparecían de lo más acaramelados. Las últimas imágenes que han visto la luz muestran a la actriz llegando a la casa del jinete, una muestra más de la complicidad que hay entre ellos. Aun así, ella mantiene: “No hay nada que confirmar, chicos ya os lo he dicho, somos amigos”.

Abouk insiste que está “soltera”, un estado civil que no impide que de vez en cuando pueda disfrutar de un rato agradable y divertido en compañía del jinete. Ahora, la actriz seguirá sus pasos y participará en “MasterChef Celebrity”, un proyecto que le ilusiona y llega en un buen momento personal: “Sí, estaba bastante bien y además creo que era el momento de que, como siempre he trabajado en ficción, el público también pudiera conocer otra faceta mía sin estar interpretando un personaje. Me parecía muy buena idea”.

Hiba Abouk, rotunda sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Estoy soltera" Europa Press

Eso sí, realista y con los pies en la tierra, es consciente de que su participación en el reality show de Televisión Española desviará todavía más el foco hacia ella, aunque no le preocupa que pueda incrementar el interés por su relación con Escassi: “Lo llevo bien, porque las cosas hay que llevarlas bien. A excepción de una enfermedad, todo lo demás tiene solución y se torea. Son gajes del oficio. Estas circunstancias las he afrontado, mientras tenga salud y mis hijos estén bien y felices, está todo bien”.

Lara Dibildos, la mediadora

Mientras, la ex de Escassi, Lara Dibildos, intenta quitar hierro al asunto y desmarcarse de su relación con la actriz. Preguntada acerca de su opinión sobre el encuentro de Abouk con el jinete en su casa, Lara es clara e intenta demostrar que una cita en una vivienda no implica nada sentimental: “Álvaro también ha entrado hoy en mi casa porque teníamos que hablar cosas del colegio nuevo del niño y esas cosas… somos padres de un niño de 17 años que hay que tener mucha comunicación y tenemos la suerte de tenerla”.

Lara Dibildos nos confiesa que Escassi no le ha contado nada de su 'relación' con Hiba Abouk Europa Press

Asegura Dibildos que no ha charlado con su ex sobre el tipo de relación con Abouk, aunque, por supuesto, si lo hubiera hecho, seguramente no compartiría sus impresiones con la prensa: “Te digo de verdad que no hablo con él de eso, porque así yo no sé nada y no tengo que deciros nada”.