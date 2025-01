Tamara Falcó, indignada con Paz Padilla

Tamara Falcódemuestra su escaso sentido del humor al comentar en su círculo más íntimo lo mal que le ha sentado la imitación que de ella ha hechoPaz Padilla. La humorista versionó una aparición de la hija de Isabel Preysler enseñando su lujoso salón, pero metida en un pequeño granero y rodeada de gallinas. Una jocosa forma de reírse de la socialité, usando la ironía destructiva como arma.

A Tamara no le hace la menor gracia la parodia y así se lo confesó a una de sus mejores amigas, quien nos cuenta que “la imitación no tiene la más mínima gracia, es grosera y barriobajera, más propia del personaje de La Chusa, que Paz Padilla interpreta en “La que se avecina”, que de una versión graciosa. Es lógico que Tamara se haya enfadado”. Paz no se da por aludida y potencia este tipo de imitaciones en sus redes sociales, buscando el máximo de likes. Cuenta con un buen número de seguidores incondicionales que ríen sus gracias y le mandan mensajes divertidos.

Por otro lado, Mediaset decidía hace unos días no renovar el contrato de Padilla, prescindiendo definitivamente de sus servicios como presentadora, aunque sí seguirá apareciendo en la serie citada. La relación entre la andaluza y la empresa televisiva ha estado marcada por enfrentamientos judiciales. Aunque en un principio salió triunfante la primera, en cuanto se ha cumplido la fecha límite del contrato, se la han quitado de encima.