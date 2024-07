Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su primer aniversario de boda fuera de España: todos los detalles de su romántica escapada

El pasado lunes 8 de julio se cumplió un año de la gran boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el palacio de El Rincón. El matrimonio, por su primer aniversario como casados, ha disfrutado de una romántica escapada lejos de España para conmemorar esta fecha tan señalada para ambos en la más estrictita intimidad. Según ha desvelado "Semana" en exclusiva, el empresario ha regalado un viaje a la marquesa de Griñón a París, más conocida como "la ciudad del amor". Aunque la pareja ya ha estado en numerosas ocasiones en la capital francesa, Íñigo Onieva ha sorprendido a Tamara Falcó en un lujoso hotel muy cerca de la Torre Eiffel, monumento del que han podido disfrutar de manera privilegiada gracias a las inmejorables vistas del alojamiento.

Durante su estancia en París, el matrimonio ha disfrutado de la ciudad y de su gastronomía, una de las grandes pasiones que les une. Desde que dieron el "sí, quiero", la pareja ha vivido una constante luna de miel y han viajado de un lado al otro del planeta, comiéndose el mundo a bocados. A lo largo de este año, la socialité y el empresario han visitado en más de unas una ocasión y la "ciudad de la luz", siendo uno de sus destinos favoritos.

Más enamorados que nunca

El 8 de julio, Tamara Falcó compartió una emotiva publicación de Instagram por su primer aniversario de boda. La marquesa de Griñón, junto a unas románticas instantáneas del día de su boda, le dedicó unas romántica palabras a Íñigo Onieva, el hombre de su vida. "Parece que fue ayer cuando nos dábamos el "sí, quiero" delante de Dios, nuestros familiares y amigos y hoy cumplimos nuestro primer año como marido y mujer. Me llena el corazón de felicidad ver como hemos ido construyendo nuestro hogar juntos. Te quiero mucho, mi amor. Por muchos años más brindando juntos", escribió la socialité. "¡Love you mi amor! ¡Ha pasado volando! Por muchos años mas no, por todos nuestros años juntos", le respondió el empresario en un comentario.

Es innegable que la pareja está atravesando por el mejor momento de su relación y todo lo ocurrido anteriormente entre ellos es agua pasado. Un año después de su boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están con la mirada puesta en formar una familia. Desde que pasaron por el altar, la socialité ha estado envuelta en constantes rumores sobre un posible embarazo. ¿Será el 2025 el año en el que el matrimonio de la bienvenida a su primer hijo en común?