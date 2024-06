Tamara Falcó, más sincera que nunca, hace un balance de su primer año de casada con Íñigo Onieva

El próximo 8 de julio se cumple un año de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja daba el "sí, quiero" en la finca de El Rincón ante más de 400 invitados y sellaba su amor para siempre, después de una turbulenta carrera hacia el altar. Después de pasar por el altar, el recién matrimonio comenzó su eterna luna de miel. A lo largo de estos 12 meses, la marquesa de Griñón y el empresario no han parado de viajar por todo el mundo, disfrutando al máximo de su primer año como casados, siempre que sus agendas profesionales se lo han permitido.

El siguiente paso Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras pasar por el altar era el de formar una familia y la socialité está en un tratamiento de fertilidad natural para poder quedarse embarazada y poder cumplir uno de los mayores sueños de su vida. Aunque la pareja no pierde la esperanza en tener un hijo, lo cierto es que la marquesa de Griñón no se siente presionada con el asunto, como ha reiterado en más de una ocasión a los medios de comunicación.

Tanto Tamara como Íñigo están atravesando un excelente momento profesional y están centrados en sus respectivos proyectos. El empresario acaba de abrir "Casa Salesas", el nuevo local gastro favorito de la jet set madrileña, situado en el corazón de la capital, y la socialité ha dado el salto a Telecinco y se acaba de incorporar como jurado de la nueva edición de "Got Talent" junto a Paula Echevarría, Risto Mejide y Florentino Fernández.

Tamara Falcó en 'Got Talent'. Gtres

Durante la presentación del programa, Tamara Falcó se ha sincerado ante las cámaras y ha hecho un balance del momento profesional que está viviendo y su primer año de casada. "Estoy encantada de estar aquí, es súper amable el formato, mi equipo y los compañeros que se ven son todos muy amables y estoy encantada de formar parte de la familia de "Got Talent"", ha desvelado la marquesa de Griñón. Sobre qué piensa su familia de su incorporación como jueza, la socialité ha sido muy sincera y ha asegurado que no se han sorprendido y "están curados de espanto, mi familia sabe que soy un poco impredecible y me quieren tal y como soy".

A punto de celebrar su primer aniversario de bodas con Íñigo Onieva, Tamara Falcó no ha dudado en hacer un balance de este año: "Ha sido un año estupendo". Aunque no ha querido desvelar qué se traen entre manos para celebrarlo, sí ha revelado que ambos están planeando una sorpresa para el otro. "Alguna sorpresa tiene Íñigo para mí y yo estoy trabajando en una, pero con "Got Talent" se me está haciendo bola". ha confesado la hija de Isabel Preysler. A pesar de haber expresado en numerosas ocasiones su deseo de ser madre, la socialité ha asegurado que ahora mismo "está feliz" y "que si vienen los hijos, feliz".