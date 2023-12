Las tensiones que Tamara Falcó ha tenido con Íñigo Onieva por las Navidades

La pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha estado viviendo uno de sus mejores momentos en su relación. Con una boda que dio mucho de que hablar y una luna de miel en la que han explotado su pasión por viajar y disfrutar de la buena gastronomía.

Este año pasarán juntos sus primeras Navidades como marido y mujer y es inevitable que en estas fechas surjan discusiones sobre la organización familiar. Sin embargo, ahora es el turno de disfrutar junto a la familia de Isabel Preysler, como la propia Tamara Falcó confirmaba en un evento la pasada semana: “Pasaremos los dos días 24 y 31 con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva”.

La socialité ha hablado sobre ello en una entrevista que ha concedido a la revista ‘Hola’, incidiendo en que, entre otras cosas, el cómo pasarán el final de este 2023 ha abierto un intenso debate para la pareja. “Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya”, ha expresado la marquesa.

Aunque entienda que pasará gran parte de las fiestas con los Onieva, Tamara no concibe unas Navidades en las que no esté muy cerca de Isabel Preysler: “su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena. Hemos decidido que este 24 me toca a mí”.

En esta entrevista Tamara Falcó ha expresado también sus futuros planes de maternidad y, aunque no descarta la adopción, tiene todas sus esperanzas puestas en ser madre biológica: “Si viene el bebé, es porque Dios quiere y seremos super felices en familia. Tengo total fe en Él y yo no sé si va a llegar. Pero ahora estamos viviendo un momento superbonito de matrimonio, que nos está reforzando como pareja”.

Isabel Preysler y Carlos Latre presentan el programa especial de Navidad de Disney+ Borja Sánchez-Trillo EFE

Con el preestreno del documental ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’ se ha mostrado a la socialité en su faceta más íntima y familiar para celebrar su época favorita del año: la Navidad. A través de sus recuerdos ha compartido con la audiencia la importancia de estas fiestas para su familia y ha expresado su mayor deseo de seguir “teniendo ilusión y paz, y poder disfrutar de lo importante de la vida, mis hijos y mis nietos”. Un deseo para pasar estos días con su hija Tamara Falcó y que tendrá que compartir con la familia de Íñigo Onieva.