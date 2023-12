Guerra de divas: Isabel Preysler responde a Carmen Lomana tras tacharla de "vulgar"

Hoy llega a Disney + "Isabel Preysler: Mi Navidad", un documental de dos episodios que narra cómo la llamada "Reina de corazones" se prepara para afrontar esta época del año rodeada de toda su familia. Se trata de la primera vez que la estrella del couché accede a mostrar su lado más íntimo y familiar y el proyecto dio mucho que hablar incluso antes de su estreno. Aunque en general ha despertado mucho interés, las críticas tampoco han faltado, y una de las más feroces ha llegado de parte de Carmen Lomana, que nunca ha mostrado mucha simpatía hacia la protagonista.

"No me interesa. Algo de curiosidad tengo, pero no mucha", comentó la tertuliana hace una semana, a lo que más tarde añadió: "Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares. Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina…".

Unas palabras que no han eclipsado el feliz momento que atraviesa Preysler, que se ha mostrado indiferente ante los ataques de Carmen Lomana. "Ah, no sé", dice cuando los reporteros le preguntan sobre el ataque de su rival. Quita hierro al asunto asegurando que está acostumbrada a este tipo de comentarios: "Ya me imagino que me vais a criticar mucho".

El look de Isabel Preysler para el estreno de su documental. Gtres

Como se ha comentado anteriormente, Lomana nunca ha mostrado mucha simpatía hacia Preysler ni su familia. Fue muy crítica con Tamara Falcó cuando perdonó a Íñigo Onieva y aceptó casarse con él. Incluso cuestionó el reciente libro de recetas que ha publicado inspirado en los platos típicos que prepara Isabel. "Isabel Preysler no ha cocinado en su vida, serán las recetas de la filipina que tiene en casa", sentenció Lomana en Cope.

Aunque ni Tamara ni Preysler se defienden de estos ataques porque prefieren mantenerse al margen, su amiga Pilar Vidal sí ha dado la cara por ellas y ha dado pie a lo que podría ser un nuevo enfrentamiento con Carmen Lomana, su compañera en "Espejo Público" y con la que nunca se ha llevado del todo bien: "Yo con Carmen Lomana ya he tenido varias batallas y he decidido enterrar el hacha de guerra, pero mira, a mí lo que diga Carmen me da igual. A Carmen le gustaría ser como Isabel, ése es el problema, y nadie puede juzgar sin conocer y sin saber".