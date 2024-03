El actor Kerem Bürsin admira a Terelu Campos y no descarta una cita

La vida de las Campos ha despertado mucho interés en los últimos días. Con el incipiente romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, seguido del anuncio de la participación de su tía Carmen Borrego en “Supervivientes 2024”, la familia está acaparando todas las miradas. En esta ocasión ha sido la propia Terelu Campos la que ha llamado la atención con su relato más desgarrador sobre los últimos días de su madre, María Teresa Campos.

No todo lo que se dice de ella se centra en el duelo que todavía tratan de superar la familia, sino que también ha llamado la atención su forma de ser y afrontar los nuevos retos. En anteriores intervenciones de “Sálvame Diario”, la colaboradora de televisión afirmó que siempre había sentido una cierta admiración por “José Coronado, pero me gusta mucho más Eduard Fernández. Ya lo he dicho muchas veces, pero no me echa cuentas”. Una afirmación que llamó mucho la atención de los telespectadores y por la que hace unos días se le preguntó al mismo Eduard Fernández, quien aseguró que estaba en una relación muy feliz, pero que no vería inconveniente en salir a tomar un café con Terelu. Su popularidad es un hecho y no deja de crecer. De hecho, parece ser que podría tener la posibilidad de iniciar, como mínimo, una bonita amistad conKerem Bürsin, actor que ha conseguido una gran legión de seguidores en el panorama español por protagonizar algunas de las series turcas más populares del momento.

Terelu Campos Mañaneros

Este pasado sábado se presentaba en la alfombra roja del acto de clausura del Festival de cine de Málaga para rendir tributo a la industria de España. Esta ha sido su cuarta visita a la ciudad y ha aprovechado para mostrarse de un modo muy desenfadado ante los medios de comunicación que le preguntaban acerca de cómo era ser tan popular y desatar una agitación tan grande con miles de seguidores: “Es increíble, ellas son increíbles”, comenzaba diciendo a los medios.

No ha tardado en llegar el tema en cuestión sobre la mayor de las Campos y si tendría con ella una cita, a lo que ha respondido que se tomaría “una café amigable. Estoy bromeando, sí, es genial”, decía antes de entrar en materia y relatar que no hay que decir nunca que no a las posibilidades que te ofrece el destino: “No creo que en la vida debamos cerrar puertas, debemos abrir puertas, así que veremos”, concluía el prestigioso actor antes de despedirse y adentrarse en la gala.