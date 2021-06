Kerem Bürsin, así es el guapísimo actor que interpreta a Serkan en ‘Love is in the air’

Hoy es un día triste para los seguidores de la serie ‘Love is in the air’, y es que tal y como ha anunciado su protagonista Hande Erçel en su cuenta de Instagram, la telenovela turca ha sido cancelada por Fox Turquía, por lo que este mes de agosto la cadena pondrá fin a la serie tras su segunda temporada, que tendrá 11 episodios.

Una serie que ha logrado enamorar a sus espectadores gracias a la bonita historia de amor protagonizada por Eda y Serkan, quienes incluso se les ha llegado a relacionar sentimentalmente fuera de la pantalla.

Mientras que Hande Erçel, Eda en la ficción, ha sido elegido como uno de los rostros más bellos del planeta, Serkan ha conseguido enloquecer a los fans de la serie. Kerem Bürsin, que es quien da vida a Serkan, es un actor y modelo turco reconocido por su participación por diferentes series de televisión, entre las que destaca ‘Love is in the air’.

Nació en Estambul pero en 1999, a los doce años, se mudó con su familia a Estados Unidos donde posteriormente se graduó en comunicaciones y marketing, y donde comenzó su formación como actor. Hizo sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación en algunas películas de televisión estadounidenses, entre las que destaca Sharktopus, en 2010.

En 2014 dio el salto a las telenovelas turcas, pero no fue hasta 2020 cuando realmente saltó a la fama gracias a su papel de Serkan Bolat en ‘Love is in the air’. También se ha convertido en la imagen de firmas de moda y ahora, además, es uno de los mitos eróticos de muchas jóvenes.

Gracias a su físico de escándalo y su amplia sonrisa, el actor turco se ha ganado a los casi 8 millones de seguidores que ya acumula en su cuenta de Instagram. Y es que, sin duda, a sus 33 años Kerem es uno de los actores de moda del momento.