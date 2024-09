Terelu Campos desempolva el álbum familiar para llorar a María Teresa: "Hay momentos que son cuesta arriba"

Este jueves se cumple un año de la muerte de María Teresa Campos. La recordada presentadora perdió la vida un 5 de septiembre de 2023 dejando un vacío enorme en el corazón de sus familiares y seres queridos, pero también un importantísimo legado televisivo. Se fue con la seguridad de que pasará a la historia como una de las periodistas más relevantes que este país ha visto nacer y su recuerdo seguirá vivo gracias la pequeña pantalla, la misma que le daba la vida.

Precisamente, este miércoles 4 de septiembre se emitió en Televisión Española un programa especial para rendir homenaje a María Teresa Campos, un repaso a su exitosa carrera en la radio y ante las cámaras dirigido por su hija Carmen Borrego.

Por su parte, Terelu Campos también ha querido recordar de una forma especial a su madre publicando en sus redes sociales algunas fotografías familiares inéditas. “Llevo toda la mañana para ser capaz de escribir... hoy he amanecido con una gran bofetada de realidad y encima en nuestra Málaga querida”, comienza diciendo la tertuliana desde la ciudad de la Costa del Sol, la misma en la que nació y donde tantos buenos recuerdos guarda junto a su madre.

“Se cumple un año desde que te fuiste y al contrario de ser más fácil, hay muchos momentos que aún son muy cuesta arriba. Sé que no estás, pero estás, y me aferro a ello para seguir caminando en la vida personal y profesional”, añade una acongojada Terelu Campos junto a las imágenes inéditas que ha compartido con sus más de 300.000 seguidores.

“Todo lo que aprendí, sentí, disfruté y reí junto a ti me hace fuerte... sigue cogiéndome la mano porque te necesito, mamá. Te amo”, concluye Terelu su desgarrador mensaje, una muestra más de lo mucho que echa de menos a María Teresa Campos.

La carta de Carmen Borrego

También Carmen Borrego ha compartido un mensaje dedicado a su madre en este primer aniversario de su muerte, y dice así:

“Un año ya... Un tiempo que ha sido como un suspiro, pero un suspiro largo, profundo. Un año invadido por la tristeza. Por esa inmensa soledad que es saber que ella no está a la vuelta de cualquier esquina, de cualquier llamada, de cualquier impagable ,y hoy añorada, y siempre reconfortante mirada… En lo imposible está el desconsuelo. En saber que no voy a escuchar jamás su voz ni a sentir su torrente de risa y de ingenio. Bueno, y de mucho genio... ¡Ay! Hasta eso lo echo de menos… Un año, en fin, sin mi madre. Sí, cuesta decirlo, pero ahora, al menos, ya sé medir, a partes iguales, el vacío y la ausencia. Y por supuesto el inmenso dolor. Pero hay algo imborrable: los recuerdos. Esos están todos en su sitio. En la memoria permanece indeleble todo lo vivido a su lado. Cada cosa de cada momento y de cada lugar y de cada una de tus palabras, están como tú las dejaste mamá. Y mientras sea así, tú no te irás nunca. Nunca”.