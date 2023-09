Muere María Teresa Campos: reacciones y última hora de la despedida en la capilla ardiente, en directo

Terelu Campos le ha transmitido a Sonsoles Ónega lo que pensaba de ella María Teresa Campos. Consideraba que su trabajo en televisión le ha colocado en una posición privilegiada y que la hija de Fernando Ónega sería una digna sucesora de su legado en televisión.

Fernando y Sonsoles Ónega en el tanatorio GTRES

“Os voy a dejar, porque me tengo que preparar un poquito y atender a la gente, pero quiero agradecerte que hayas venido hoy. Quiero agradecerte que siempre has estado pendiente de ella y quiero que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido un mensaje tuyo de preocupación y cariño hacia ella. Nunca me he sentido sola por tu parte y eso no se me olvidará jamás, por eso estoy hoy aquí contigo”, desvela la colaboradora, que considera a Sonsoles Ónega “digna sucesora de las que hemos sido reinas de la mañana”.

