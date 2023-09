Terelu Campos a María Teresa Campos: “Solo quiero desaparecer para estar a su lado”

En la madrugada del pasado martes 5 de septiembreMaría Teresa Campos falleció en la Fundación Jimenez Díaz, después de su ingreso con pronóstico grave. Según han podido saber desde el programa ‘Fiesta’ sus cenizas descansarán en el columbario familiar de la Hermandad de la Paloma, una de las cofradías más conocidas de la Semana Santa malagueña.

La trágica noticia de la presentadora ha generado todo tipo de reacciones. Una de las que más se ha hecho eco es sobre el proyecto del programa que rinde homenaje a María Teresa Campos llevado a cabo por RTVE. Sin embargo, su marcha ha sido especialmente dura para sus familiares y la que más ha demostrado publicamente su dolor ha sido su hija Terelu Campos. Este sábado la televisiva compartía en sus redes sociales un carrusel de imágenes con las que rendía homenaje a su madre. Pero lo que ha preocupado a su entorno es el pie de foto con la que lo ha compartido: “¡Mi mamá! ¡El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... ¡Estoy desolada! ¡No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla! ¡Solo quiero desaparecer para estar a su lado!”. Con este mensaje ha despertado las alertas de los cercanos a Terelu Campos que no han dudado en mandarle un mensaje para tratar de mostrar su apoyo.

Y es que ha sido en el programa ‘Fiesta’ en el que han podido hablar con ella, pese a que, como Kike Calleja ha mencionado, aún tiene “800 mensajes sin responder”. Una de las personas que ha podido hablar con ella ha sido su hija, Alejandra Rubio, que ha mencionado que están viviendo “unos días de locura”.

Durante el programa ha comentado a los colaboradores que este mensaje “no me lo esperaba” y que ha hablado con su madre para saber cómo estaba después de haber transmitido un texto tan sombrío. “Es lo que quería hacer yo. También tengo derecho a desahogarme. No me juzgues” ha relatado las palabras de su madre subrayando que en ningún momento la habría juzgado y reconociendo que estaba en su derecho de decir lo que necesite para afrontar la situación: “yo no la juzgo, ella puede poner lo que quiera”.

Por su parte, Alejandra Rubio se ha mostrado fuerte a la hora de hablar sobre su abuela y ha matizado que “le toca ser la fuerte” para afrontar la situación y apoyar a Terelu Campos y su tía Carmen Borrego, ya que era su abuela, pero para ellas era su madre.