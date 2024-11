Terelu se desmarca de la dura situación judicial de su consuegro Carlo

No quiere saber nada de los problemas judiciales de su consuegro, se desmarca de la situación con evasivas y aparentando desconocimiento. Terelu Campos se hace la tonta cuando le preguntan por Carlo Costanzia, que ha sido implicado por la Justicia italiana, acusado de haber falsificado ciertos documentos falsos.

La madre de Alejandra Rubio asegura que no se ha enterado del escándalo, que no sabe nada del padre de su "yerno" , argumentando que no tiene ni idea de lo ocurrido.

La tertuliana de "¡De viernes!" no mantiene contacto con los padres del novio de su hija, Carlo y Mar Flores, y extraña este distanciamiento habida cuenta de que dentro de nada se van a convertir en abuelos primerizos. Tanto a Alejandra como a su pareja, Carlo, les gustaría que existiera una cierta armonía entre sus familias, pero, de momento, ese deseo parece un imposible.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Telecinco

Los rumores apuntan a que nunca hubo la menor sintonía entre Terelu y Mar, que jamás fueron amigas a pesar de moverse en los mismos círculos sociales. Se movían en ambientes paralelos que nunca se cruzaron.

Por otro lado, Alejandra, que está a pocas semanas de dar a luz, tampoco ha querido pronunciarse acerca de los problemas de su "suegro". Al igual que su madre hace oídos sordos a las preguntas de los reporteros. Ni tan siquiera quiso dar el menor detalle de cómo se siente su novio ante la complícada situación de su padre. Silencio total en el entorno de la familia Campos. Se desentienden de un tema que va a derramar ríos de tinta a corto plazo.