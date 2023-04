Terelu llora desconsoladamente por la delicada situación de María Teresa Campos

La salud de María Teresa Campos atraviesa un momento delicado y eso es una realidad. Sus familiares, quienes le apoyan y cuidan en todo momento, son totalmente conscientes de esta situación, y más aún a raíz de la caída que la matriarca sufrió durante las pasadas fiestas navideñas.

Journalist María Teresa Campos during Holy Week in Malaga, GTRES

Como cada año, las Campos han acudido a Málaga para disfrutar de las procesiones de Semana Santa. Ambas siguieron la tradición familiar y le rezaron al Cautivo malagueño durante su salida del Lunes Santo. Una tradición familiar que en esta ocasión ha contado por primera vez con la ausencia de María Teresa. "Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella", confesaba Terelu en sus redes sociales. María Teresa tuvo que quedarse en Madrid ya que no puede hacer desplazamientos dada su extrema situación, y junto a ella, cuidándola, se encontraba Carmen Borrego.

Alejandra Rubio y Terelu Campos AECC

La revista 'Lecturas, publica en exclusiva unas imágenes de Terelu llorando durante la Semana Santa de Málaga. Además, la hija de la matriarca del clan Campos ha concedido unas duras declaraciones sobre lo que ha sentido durante esos días: "Ha sido mi peor Semana Santa. Estar allí y sentir que mi madre no estaba ha sido más duro de lo que me habría imaginado", ha comenzado diciendo la presentadora de 'Sálvame'. "Estoy viviendo una situación de estrés emocional que hace que no me sienta muy bien en estos momentos... El martes llegué a Madrid y tuve que ir directa a la Fundación Jiménez Díaz. Me arrodillé ante la virgen y tenía un dolor tremendo en la rodilla", desliza visiblemente emocionada.

Es por eso que en la actualidad se muestra especialmente sensible con el tema de Ana Obregón, y dada su situación, ha querido mandar el siguiente mensaje: "Por favor, no nos olvidemos de la importancia de las abuelas", concluye.