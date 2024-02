Todos los detalles del cumpleaños más especial de Isabel Preysler

Este fin de semana ha estado marcado por grandes momentos para la familia Preysler. El domingo, en torno a las tres de la tarde, comenzaba en la casa de Isabel Preysler uno de los eventos más esperados. La celebración del cumpleaños de la socialité, en un contexto de reunión familiar tranquila, ha traído algunos de los momentos más divertidos que no han dudado en compartir en las redes.

La primera en felicitar a la matriarca de este clan desde las redes sociales ha sido su hija Tamara Falcó que, aunque vino al evento en compañía de Íñigo Onieva, parece ser que después cada uno se fue en una dirección, así lo dieron a conocer en el programa “Fiesta”. Dejando a un lado los rumores que puedan surgir de crisis, en conjunto el 18 de febrero fue una fecha marcada en el calendario donde Isabel Preysler pudo disfrutar de una tarde de diversión junto a su nieto en la que vieron películas y tomaron tarta.

Este lunes se han revelado algunos de los detalles más distinguidos de la fiesta, que tenía la intención de ser una reunión familiar tranquila. Según ha revelado la periodista Beatriz Cortazar en el programa “Y Ahora Sonsoles”, parece ser que la socialité tiene muy claro lo que le pide a sus 73 años. “Está descubriendo lo que es la vida de single. Ella nunca la ha tenido, y resulta que a su edad, pasados los 70, está viviendo esa libertad que todas las mujeres deberíamos vivir en la vida”, iniciaba poniendo sobre la mesa cuales son sus prioridades en estos momentos.

Este es su segundo cumpleaños desde que cortó en el premio Nobel y no puede estar más feliz: “De lo que menos intención tiene este año que acaba de comenzar es de encontrar un hombre que le quite el sentimiento de libertad, de disfrutar de sus hijos y de la vida”, continúa relatando en el programa “Y Ahora Sonsoles”.

No se quedaría ahí la cosa y es que, como ha dado a conocer Beatriz, la socialité ha mantenido una conversación con la periodista para que pudiera compartir cómo ha sido este día tan mágico y familiar: “Mi nieto mayor ha venido para mi cumpleaños y eso me ha hecho mucha ilusión. Es el hijo de Chábeli, Alejandro. También estaban Tamara e Íñigo, mi sobrino Álvaro con su mujer, Cristina, una amiga mía, Carmen”, ha indicado también que ha recibido muchos regalos y han cantado Happy Birthday. De hecho, ha sido un día tan redondo que hasta le han encantado todos sus regalos: “Muchos años tengo que cambiar alguno por la talla o porque me gusta más otro color, y este año no tengo que cambiar ninguno. Todos me han gustado muchísimo”, se justifica.