Este es el sorprendente detalle que tuvo Boris Izaguirre con Isabel Preysler en San Valentín

Boris Izaguirre ha sido uno de los invitados que más miradas ha acaparado durante la presentación de la nueva colección Otoño-Invierno 24/25 de Hannibal Laguna. Ayer, el televisivo fue uno de los gran ausentes del desfile de Pedro del Hierro, siempre fiel a esta cita, algo que llamó mucho la atención. Sobre este asunto y otras cuestiones, LA RAZÓN ha hablado en exclusiva con el venezolano.

Aunque no pudo acompañar a Tamara Falcó el 15 de febrero durante el desfile de Pedro del Hierro, Boris Izaguirre siguió el desfile a través de la cuenta de Instagram de la marquesa de Griñón. "Me dio mucha pena no venir porque estaba en Barcelona. Llegué justo cuando terminaba el desfile", desvela el escritor. "Estoy seguro de que fue fantástico y pude ver a través del Instagram de Tamara muchas de las cosas. Ellos son muy amigos y me encantan. Me encanta la colaboración de Tamara con ellos", confiesa sobre la nueva colección de Álex Miralles y Nacho Aguayo y los diseños de la socialité. Sobre la actual relación que mantienen, el venezolana ha asegurado que está todo antes de su distanciamiento. "Tamara y yo estamos muy bien, estupendamente", ha reiterado.

Tamara Falcó en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

El próximo sábado 18 de febrero, Isabel Preysler cumple 73 años. La marquesa de Griñón, ayer, nos reveló que la "reina de corazones" iba a celebrar una reunión intima y familiar por su aniversario este fin de semana en su casa de Puerto del Hierro. Aunque no sabemos si habrá invitado o no a Boris Izaguirre, el televisivo ya nos ha adelantado que no asistirá al evento de la socialité. Aún así, como él mismo nos ha desvelado, tuvo un detalle con la madre de Tamara en el día de los enamorados. "No iré a la celebración pero le he enviado flores por San Valentín", ha desvelado el venezolano.

Feliz por su nueva etapa en Mediaset después de su breve pero intenso paso por La Sexta, Boris Izaguirre ha asegurado estar muy emocionado por ser uno de los jurados de "Bailando con las estrellas", el nuevo talent show de Telecinco. Aunque no tenga ningún habilidad para la danza, se está divirtiendo mucho en el programa. "Mis favoritas son Athenea Pérez y Mala Rodríguez", ha revelado sobre su futura posible ganadora.