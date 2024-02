Tamara Falcó abre el álbum para felicitar el cumpleaños más especial de Isabel Preysler

En medio de los rumores de crisis y a la espera de rematar nuevos proyectos profesionales, Tamara Falcó ha visto la necesidad de dejarlo todo en pausa para felicitar el gran día a su madre, Isabel Preysler. No es nada nuevo que tanto madre como hija tienen una conexión muy especial, y sobre todo ahora que muchas noches Tamara se queda a dormir en casa de su madre para hacer juntas yoga antes de ponerse a trabajar en sus negocios y colaboraciones.

Este domingo 18 de febrero está marcado en el calendario de la familia Preysler por ser el día en la que se celebra el 73 cumpleaños de la socialité. Después de una Navidad inolvidable, se espera que este día sea igualmente especial, aunque parte de sus hijos no puedan celebrarlo en este momento debido a que se encuentran o inmersos en un reality de repostería o al otro lado del charco. A pesar de esto, nada va a impedir que se reúnan muy pronto todos para celebrarlo juntos y, evidentemente, que suenen las múltiples felicitaciones en las redes sociales.

Tamara Falcó ha sido la primera en querer desear a su madre todo lo mejor para este día: “feliz cumpleaños mami”, un mensaje bastante escueto, pero con el que ha despertado su fibra más sensible al abrir el álbum de recuerdos y enseñar algunas imágenes inéditas de las dos. Por el momento ha sido la única de sus hermanos que se ha pronunciado para dedicarle una felicitación, pero todavía queda mucha jornada para que puedan demostrar públicamente lo que significa la Preysler para todos ellos.

La propia Tamara fue, además, quien dio algunos de los detalles más característicos que habían escogido para este gran día que está marcado por la tranquilidad. Isabel Preysler no tiene necesidad de hacer grandes celebraciones, por eso la Marquesa de Griñón, cuando acudió a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, desveló que solo se reunirían las personas más cercanas para la socialité. Los que no se han pronunciado han sido sus otros cuatro hijos: Ana Boyer y Cabeli, Julio José y Enrique Iglesias, frutos estos tres últimos de su matrimonio con Julio Iglesias. Aunque en ocasiones han cruzado el charco para estar todos juntos, no hay constancia de que hayan acudido a Madrid para celebrar este domingo.

La fiesta ha dado inicio a las 15:00 de la tarde. Desde el programa de "Socialité" se ha podido hablar luego con la suegra de Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, que llegaba momentos antes que ella a la urbanización. Ha querido dejar claro que las fiestas de la socialité siempre han sido caracterizadas por ser muy tranquilas y, aunque afirma que se espera a Tamara Falcó, no ha sabido responder si Íñigo Onieva les acompañaría en esta velada.