Toñi Moreno desvela que Jesulín de Ubrique intentó ligar con ella: así comenzó su relación

Jesulín de Ubrique y Toñi Moreno son dos de los fichajes estrella de la nueva temporada de "Masterchef Celebrity". Ambos mantienen una estrechísima relación de amistad desde hace años y tienen mucha química en pantalla. Cuando se enteraron de que coincidirían en el concurso, los dos se alegraron mucho de poder compartir esta experiencia casi en familia. A pesar de que todo el mundo era conocedor de la buena sintonía que existía entre ellos, lo cierto es que se desconocía como se conocieron.

Y Toñi Moreno, durante su presentación en "Masterchef Celebrity", desveló cómo fue el inicio de su larga relación de amistad, aunque en un principio las intenciones de Jesulín de Ubrique fueron otras. "Vengo mano a mano con Jesús, que nos conocemos desde pequeños y nos hemos estado llamando", comenzó diciendo la de Sanlúcar. "Nos conocemos desde los 14 años. Yo era presentadora en la tele local de mi pueblo y él era novillero", ha revelado la presentadora. El torero, después de conocerla, quería llamarla por teléfono pero Toñi no tenía en ese momento un fijo en casa, por lo que el marido de María José Campanario llamaba al de su vecina. Pero Jesús Janeiro, cuando lo hacía, nunca le llamaba por su nombre: "Yo iba ilusionadísima y él me decía: Macarena u otros nombres". Entre risas, el hijo de Carmen Bazán explicó que se liaba con tantos nombres. "Él intentaba ligar conmigo y no se acordaba de mi nombre. Pero bueno, después de tanto tiempo aquí estamos los dos", zanjaba Toñi Moreno.

Desde ese momento, ambos mantienen una estrechísima y duradera amistad y siempre se han dedicado palabras de respeto y admiración públicamente. Toñi Moreno también es muy amiga de María José Campanario, la mujer del diestro, a la que tiene muy aprecio. Hace unos meses, la de Sanlúcar publicó una fotografía con la odontóloga junto al siguiente texto: "Qué poco se sabe de esta señora de verdad. La quiero mucho porque es buena, generosa y tiene un sentido del humor maravilloso".