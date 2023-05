El zasca de Jesulín a Belén Esteban que esta no esperaba: "Voy a proteger a mis cuatro hijos"

Jesulín de Ubrique ha abierto su corazón como nunca antes con Bertín Osborne, con el que mantiene una gran complicidad además de una amistad desde hace muchos años.

Exceptuando el tema de Belén Esteban y su hija Andrea, el de Ambiciones ha tocado todos los temas de su vida, desde su infancia, adolescencia, trayectoria profesional, hasta su relación con su familia, su matrimonio y su faceta como padre.

Jesulín de Ubrique y Bertín Osborne Telecinco

Aunque no ha contado detalles sobre ninguno de sus hijos, sí ha especificado que "va a proteger la identidad de sus cuatro hijos". Con esta afirmación, incluye, además de los tres que tiene con Campanario, a su hija Andrea, fruto de su relación con la colaboradora de 'Sálvame'.

Cambiando de tema, y volviendo a su trayectoria taurina, Jesulín le ha dedicado unas palabras hacia el que fuese su compañero, el torero Manuel Benítez: "Es muy difícil definirle. Yo creo que es único y a mí me lo demostró cuando yo era el número uno de los toros. He tenido el privilegio de poder torear con él dos veces. Es un fenómeno y lo suyo es algo que no es normal", asegura. Respecto al reencuentro entre este y Manuel Díaz, 'El Cordobés', Jesulín ha manifestado lo siguiente: "Es algo tan personal y tan puramente de ellos dos que no me atrevo ni a opinar. Al final el tiempo da y quita razones y pone las cosas en su sitio. Si ha tenido que ser así es porque así tenía que ser", expresa.

Visiblemente enfadado con los medios de comunicación, a los que acusa de "haberse inventado muchas informaciones" sobre su relación con María José Campanario, Jesulín desliza que, después de más de veinte años de matrimonio y de todas las crisis que se les han atribuido, “mi mujer y yo somos uña y carne, vamos los dos a una”.

Con respecto a la situación que ha vivido la odontóloga con respecto al mundo mediático, el de Ubrique lo tiene claro: "Yo soy bastante prudente y no puedo opinar de una persona sin conocerla por lo que me digan. La prensa sensacionalista pega patadas al aire y muchas veces han querido plasmar en mi mujer una imagen que no es, porque ella es muy sencilla, muy normal, muy curranta, amiga de sus amigas y muy divertida", desliza. "Mi mujer si hay algo que no aguanta es la mentira y muchas veces se ha sentido impotente por lo que se ha dicho de ella, y por eso a veces hemos tenido que echar mano de la justicia".