Toñi Moreno sale en defensa de Jesulín de Ubrique por su cambio de actitud frente a los medios: "Los tiempos los marca él"

Toñi Moreno se ha vuelto a pronunciar sobre Jesulín de Ubrique y ha salido en su defensa después de las críticas que ha recibido el torero por su sonada vuelta a la televisión. La periodista, intima del diestro desde haces años, comparte con él y su familia una estrecha relación. Además, ambos están concursando en la última edición de "Masterchef Celebrity", y la presentadora, a lo largo de estas últimas semanas, ha desvelado algún que otro detalle sobre Jesulín y los Janeiro-Campanario.

Toñi Moreno, en esta última ocasión, se ha pronunciado ante los micrófonos de Europa Press sobre las últimas intervenciones de Jesulín en los medios de comunicación. A pesar de haber sido muy comentadas, lo cierto es que el torero cuenta con gran respaldo del público y la periodista ha salido en su defensa, poniendo en valor el interés mediático que ha suscitado. "Y todos los halagos por las audiencias que está haciendo ¿no?", ha declarado la presentadora de televisión por el cambio de actitud que ha experimentado frente a la prensa. "Él es muy libre, siempre lo ha sido. Yo creo que los tiempos los marca él. Pero todo bien él, ésta feliz", ha revelado Toñi Moreno sobre el marido de María José Campanario.

Jesulín de Ubrique Antena 3

"Lo adoro, lo quiero mucho y sé que es muy competitivo, viene con mucha ilusión y tengo muchas ganas de encontrarme con él", ha confesado la comunicadora sobre Jesulín de Ubrique, volviendo a recalcar la estrechísima relación que mantiene con el torero desde los 14 años. Sobre Belén Esteban y su reacción al regreso del marido de María José Campanario a la esfera pública y la televisión, la periodista no ha querido mojarse. "Ahí no me voy a meter" porque "a Belén la quiero mucho también", ha zanjado Toñi Moreno sobre la excolaboradora de "Sálvame".