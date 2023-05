Toñi Moreno desvela cómo se encuentra María José Campanario y si ha asistido o no a su cumpleaños

María José Campanario cumplió este fin de semana 44 años. La odontóloga está viviendo un momento muy feliz, alejada del foco mediático, tras el anuncio y nacimiento del pequeño Hugo, el hijo menor de la familia, que cumple el próximo 7 de junio su primer aniversario. La mujer de Jesulín de Ubrique ha abandonado la vida pública y está centrada de llena en su nueva maternidad. Así lo reafirmó en 'Mi casa es la tuya' a Bertín Osborne el torero, motivo por el que no se ha dejado ver en los últimos meses.

María José Campanario, este fin de semana, celebró su cumpleaños en la más estricta intimidad junto a su familia en su casa de Arcos de la Frontera. Y Toñi Moreno, íntima amiga de Jesulín de Ubrique, con el que comparte fogones en 'Masterchef Celebrity', se ha pronunciado sobre el asunto al llegar a Madrid junto a sus compañeros del reality. "No he ido al cumpleaños, no sé si lo ha celebrado, pero la quiero mucho y la llamé para felicitarla", ha confesado la periodista. "Ella está bien. Es una madraza, absolutamente", ha desvelado la andaluza sobre el estado de salud de la odontóloga, después de que se especulase una posible recaída de su fibromialgia.

Jesulín de Ubrique en su primera prueba de exteriores en "MasterChef Celebrity" Gtres

La presentadora, además, también ha aprovechado para pronunciarse sobre Alejandro Sanz. El músico, este finde de semana, comunicó que estaba atravesando un temporada delicada en lo que refiere a su salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió el compositor en su cuenta de Twitter el pasado sábado.

Toñi Moreno, tras ese mensaje, le ha querido mandar un mensaje al cantante, mostrándole su apoyo públicamente. "Le tengo mucho cariño, creo que es uno de los mejores artistas que tiene este país y espero que esté bien. Me encanta que seamos tan sinceros y tan normales hablando de las cosas normales como la salud mental. Si se normalizara hablar de estas cosas no sería noticia porque todos en algún momento hemos necesitado ayuda, todos hemos necesitado contar...", ha afirmado la periodista sobre el asunto.