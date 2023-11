La triste carta de Albert Rivera: confiesa como nunca sus emociones en un día difícil

Albert Riveraestá de celebración, o al menos eso es lo que se presupone para el expolítico, que este 15 de noviembre cumple 44 años. Lo hace en uno de los momentos más amargos de su vida, no solo por haber tenido que hacer frente de nuevo al duelo de su ruptura con Malú, a la separación de la madre de su hija, o el escándalo que sus parejas sentimentales causaron en verano. Lo que realmente le ha quitado las ganas de festejar al que fuese presidente de Ciudadanos es que ha tenido que despedirse con profundo dolor de su padre, quien falleció el pasado 20 de agosto. Sobre todo esto ha reflexionado él a través de una carta abierta compartida con el mundo, en el que analiza todo lo que ha supuesto para él esta última vuelta al sol que ha dado hasta sumar un año más de vida.

Para acompañar a sus profundas palabras cargadas de emociones, Albert Rivera ha querido compartir la imagen de la tarta de cumpleaños con la que ha pedido un deseo. A la espera de que el destino se lo conceda, el ex de Malú ha echado la vista atrás, a sus últimos 365 días, y se ha percatado de que este año no ha sido nada sencillo para él y quienes le rodean: “Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera…”, comenzaba así su profunda carta, que ha sorprendido a propios y extraños, pues es muy poco habitual que él hable abiertamente sobre sus sentimientos y entre en asuntos que hasta ahora considerada exclusivamente privados.

“Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida, el otro amor es Daniela, mi hija mayor. Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada… No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos… Pero precisamente por lo que él querría, voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta, brindaremos a su salud”, continuaba su escrito más personal hasta la fecha en sus redes sociales. Un texto que ha emocionado a sus seguidores, a pesar de que en él trataba de encontrar fuerzas de donde sea para mostrarse lo más positivo posible.

Albert Rivera and Malu are seen leaving the Mostoles Hospital on July 12, 2019 in Mostoles, Spain. Europa Press via Getty Images

“Para mí ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… Pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela, todo depende de la actitud con la que afrontes cada momento y cada etapa. Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones. Gracias a todos los amigos por las felicitaciones que he recibido hoy”, terminaba de reflexionar Albert Rivera, mostrando optimismo, aunque sea un día en el que las ausencias pesan tanto que le cuesta mostrar una sonrisa.