Malú se marca un Shakira con indirectas a Rivera: "Eres un extraño que pasaba por mi casa"

Malú lanzó ayer su último single "Ausente". Un tema cargado de indirectas al que hasta hace unos meses fue su pareja, el expolítico Albert Rivera. Un canto al desamor, al estilo de Shakira contra Piqué, que contiene estrofas tan esclarecedoras como "no paro de llorar a solas, este dolor no para", que demuestra la soledad de la artista en el final de la relación con el padre de su hija.

En este tema, escrito junto al malagueño Pablo Alborán, Malú afirma "no entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo". "Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Malquerer se ha vuelto un vicio", son algunos de los mensajes que lanza en esta "carta" de desamor.

"Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que te inventes", dice el estribillo, en alusión al comienzo de su relación con Rivera.

También hay en "Ausente" una alusión a su hija Lucía. "No paro de llorar a solas, este dolor no para. A qué lugar me mudo para empezar de nuevo. Pase lo que pase, ella va primero".

Las redes no han tardado en reaccionar para mostrar su apoyo a la cantante. "Brutal la letra", "No tengo palabras" o "Lo ha hecho con elegancia pero sin callarse nada", son algunos de los mensajes que le dedican sus miles de fans.

La letra completa de "Ausente"

No entiendo por qué me siento tan sola

cuando estoy contigo.

Explícame el problema

porque yo no lo consigo.

En qué lugar te busco

cuando escapas de mi boca.

Quien te entienda ahora

será porque también se volvió loca.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres cuando ves el precipicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.

No entiendo por qué me miro al espejo

y me siento rara.

No paro de llorar a solas,

este dolor no para.

A qué lugar me mudo

para empezar de nuevo.

Pase lo que pase… ella va primero.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que te inventes.

Yo te levanté y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.