Trump pone a Shakira en su lista negra

El discurso de Shakira en favor de los latinos que empiezan a ser expulsados de Estados unidos por la política de Trump contra la inmigración, que conlleva deportaciones masivas, le ha sentado tan mal al presidente que ha incluido a la cantante colombiana en su lista de personas non gratas.

La expareja de Gerard Piqué fue muy clara durante la entrega de los Premios Grammy, tras recibir el gramófono de oro: “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de Estados Unidos. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias”.

Un claro aviso a la administración Trump de una artista internacional que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Instalada en Miami desde que rompió su compromiso sentimental con el exfutbolista español, ahora inicia una importante gira musical con su show “Las mujeres no lloran”.

Como saben nuestros lectores, la cantante ha pedido a Gerard que se traslade a Miami para cuidar de los hijos de ambos, mientras ella esté fuera actuando en un periplo que durará varios meses. El deportista ya se encuentra en tierras americanas. Pero se ha marchado solo, sin su novia Clara Chía. Se rumorea que la colombiana advirtió a su ex que no quería que sus hijos vivieran bajo el mismo techo con la mujer que le “robó” al futbolista. Y que Piqué no tuvo más remedio que respetar tal decisión.