Shakira, de cena romántica con un misterioso hombre en Miami

Shakira llevaba un tiempo tranquila, alejada del foco mediático y sin protagonizar escándalos como así hacía casi semanalmente un año atrás. Con su música sigue cosechando éxitos, pero en su faceta más íntima y personal no para de hacer ruido. Así ha pasado cuando se le ha vuelto a relacionar con el piloto Lewis Hamilton, con una cita que ha desatado todos los rumores. Pero ahora éstos han quedado opacados ante la aparición de un nuevo candidato a ocupar el corazón de la cantante. Un hombre con el que ha sido ‘pillada’ de cena en un exclusivo restaurante, con un vídeo que está causando furor en las redes sociales.

La identidad del hombre con el que la artista colombiana comparte mesa, mantel y confidencias es aún un enigma. Mucho se está hablando al respecto, pero quién es él es el gran misterio sin resolver por el momento. Ambos se regalaron la lujosa experiencia de estimular sus paladares en el restaurante Lido Bayside, en The Standard Spa de Miami. Una cita que podría haber permanecido alejada del foco mediático, si no fuese porque unos testigos grabaron la escena y se la entregaron al portal estadounidense ‘TMZ’. Y es que la actitud de la cantante es, para muchos, indicativo de que ha encontrado la serenidad perdida, sintiéndose cómoda junto al que podría ser su nuevo gran amor. Todo son especulaciones.

En el vídeo de la polémica, Shakira aparece plácidamente cenando en el citado restaurante de Miami, con el mar de fondo. Un horizonte que ella otea desde su privilegiada posición, mientras su misterioso acompañante acapara todas las miradas. Todos quieren saber quién es él, para ver si encajaría en la descripción que la artista realizó sobre cómo debería ser el afortunado morador de su corazón. Su apretada agenda profesional, plagada de citas y conciertos, no le permite centrarse en el amor, aunque no descarta alguna aventura con la que amenizar el verano. Aquí entra la duda de si su acompañante tiene las cualidades necesarias para ser su pareja o, por el contrario, tan solo es un affaire. También cabe la posibilidad de que se trate de un amigo y el revuelo sobre esta cena esté sacado de contexto. No sería la primera vez.

Shakira y Lewis Hamilton Instagram

Las teorías sobre esta cena en Miami son numerosísimas. Hay quienes defienden que se trata tan solo de un amigo, destacando su deseo de centrarse en su carrera musical y huir de los hombres. También los hay que señalan su derecho a tener un rollito de verano o quienes incluso afirman que su acompañante es el propio Lewis Hamilton, algo que no respalda casi nadie. No es el piloto, aunque éste sí que ha estado muy cerca de ella en las últimas semanas. Son muchos los que desean que el romance entre Shakira y el piloto de Fórmula 1 sea confirmado al fin, pues el nuevo tatuaje de él en el cuello ha reavivado las teorías sobre su idilio. El hecho de que él grabase a tinta en su piel ‘Nassau’, nombre de la última canción de la colombiana y del rincón de Las Bahamas donde fueron pillados, ha reforzado esta teoría. Pero también es cierto que han sido numerosos los hombres que se le han adjudicado a la cantante como posible conquista desde que Gerard Piqué saliese precipitadamente de su vida y cayese en brazos de Clara Chía.