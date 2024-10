Última hora: Mayra Gómez Kemp será incinerada, y sus cenizas esparcidas en un parque madrileño

Lo tenía muy claro, y así me lo confesó hace años durante una entrevista en su casa. Mayra Gómez Kemp me dijo que “el día que fallezca no quiero ni un entierro multitudinario ni que me metan en una tumba. Mi deseo es que me incineren y esparzan mis cenizas en el mismo lugar en las que 'descansaron' las de mi marido Alberto”.

No se ha hecho público el lugar, pero se rumorea que podría ser el parque donde se encuentra el Templo de Debod, cercano a la casa de la periodista y donde solía pasear con su esposo muchas tardes.

Roxana Berco, la hija de Alberto, me confirma que “mañana viernes, a las cinco de la tarde, en la sala número uno del tanatorio de San Isidro, se velarán durante tres horas los restos mortales de Mayra. La entrada será libre y todo el que quiera darle un último adiós puede acceder a la sala”.

En unos días viajará también a Madrid la hermana de Roxana, Viviana, esposa de Joaquín Galán, el componente del dúo Pimpinela.

Mayra Gómez Kemp Gtres

Quien no puede desplazarse a Madrid, por motivos de salud, es Georgina, la hermana de la fallecida, quien se lamenta de ese impedimento y desvela que “Mayra pensaba venirse conmigo a Miami las próximas Navidades”.

La intención, tanto de Georgina como de las hermanas Berco era que Mayra dejara Madrid y se fuera a vivir con ellas, ya fuera a Buenos Aires o a Miami, pero fue un petición inútil, porque la periodista no quería abandonar la capital de España.