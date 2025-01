La última petición de Elisa Mouliaá a Errejón después de declarar ante el juez

En poco más de 24 horas, la actriz madrileña Elisa Mouliaápasó del Juzgado de Instrucción número 47 de Plaza de Castilla, donde ratificó ante el juez su denuncia contra Errejón por agresión sexual, a los platós de televisión. La denunciante se sentó el viernes en el programa "¡De viernes!" para explicar con detalle el contenido de su denuncia con el político, quien ha negado que hubiese falta de consentimiento.

La actriz tomó medidas judiciales en octubre animada por otras acusaciones anónimas en las redes sociales contra el político de Sumar, que enseguida anunció su dimisión a través de un comunicado. A pesar del revuelo, hasta ahora la única denuncia ha sido la de Elisa Mouliaá, que el jueves añadió en su declaración la sospecha de haber sido drogada a través de la bebida durante la noche de autos.

Elisa Mouliaá De viernes

También el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, terminó sentándose junto a su defendida en el plató de "¡De Viernes!" y describió al acusado: "En la declaración le caracterizaba el carisma que tiene, pero hizo un gesto, que como abogado me pareció interesante, me dijeron en el pasillo que a tus preguntas no vamos a responder. En esa entrada me bloquearon la posibilidad de ataque. Se me quedaron en el tintero unas preguntas que serían claves".

Errejón en el Congreso de los Diputados Enrique Cidoncha La Razón

Mouliaá expresó su frustración ante la continua duda de algunas mujeres sobre la veracidad de las denuncias de abuso. "Me duele que todavía haya muchas mujeres que duden, que cuestionen o que piensen que esto se hace por fama". Aprovechó también para hacer un llamamiento a quienes en su día contaron haber sido víctimas también de Íñigo Errejón: "Yo quiero que quede muy claro que he hablado después de que haya habido múltiples denuncias y para decir que son reales. A mí me ha hecho lo mismo; esto es un patrón y repite el mismo guion". Y añadió: "Me han llegado dos testimonios de mujeres que, por favor, espero que denuncien, que decían que usaba hasta las mismas frases… Espero que den el paso, que estamos unidas, que no tengan miedo".

Por último, envió un mensaje al expolítico de Sumar: "Sería muy interesante que una persona con ese discurso pidiera perdón. Sería un gran paso para la lucha contra la violencia machista que vivimos que un hombre maltratador o abusador se atreva a pedir perdón. Le honraría y él es capaz".