Elisa Mouliaá narra su “cruel” noche con Íñigo Errejón y confiesa qué hará con el dinero de la entrevista

Elisa Mouliaá, la mujer que ha puesto en jaque a Íñigo Errejón y precipitó su huida de la política acudía este fin de semana a ‘De viernes’ a confesarse. Tan solo 24 horas después de sentar frente a un juez al que fuese portavoz de Sumar, la actriz se dispone a contar con todo lujo de detalles lo que le hizo pasar y que calló durante años por miedo. Ya no lo tiene y está dispuesta a sacrificar su imagen pública para animar a otras muchas mujeres a no guardar silencio y denunciar al político, entre otros agresores. Comienza su entrevista desde el set de cámaras, mirando de frente al objetivo, mientras a sus espaldas se emiten las imágenes de Errejón a las puertas del juzgado: “Quiero dejar claro que yo vengo aquí a defender mi inocencia delante de un juez, que se hace ahí dentro. Y, entonces, como comprenderán, las explicaciones las voy a dar delante del juez”, decía en medio de un mar de micrófonos.

Reaparece tras una pausa publicitaria ya en plató, de riguroso negro, con el plató fundido a oscuro, reproduciendo los versos de un poema que ella recita mirando a cámara. Después, la también presentadora le ha contado a Santi Acosta y Bea Archidona, conductores del espacio de Telecinco, qué sucedió aquella noche de fiesta en la que todo se desmadró. Le costó mucho asimilar lo que había sucedido y en sus adentros buscó explicaciones para la actitud que desplegó con ella, pero se sentía víctima de una agresión sexual, que años después ha querido llevar ante la justicia. Con la tarea cumplida, ahora se confiesa ante el público: “No me rendiré porque la verdad me respalda”, dice con firmeza. Y eso que no es tarea sencilla para ella echar la vista atrás y recordar “una de las noches más desagradables de mi vida”, lo que reconoce que ha sido “muy duro”.

Narra un episodio turbio en el que el acusado ha sido definido como “cruel” por su comportamiento. Elisa Mouliaá eleva su acusación contra Íñigo Errejón al hablar de cómo podría haberse empleado presuntamente la sumisión química para conseguir lo deseado. Da a entender que “algo” le metieron en la copa. Después de acudir a una presentación de un libro y compartir unas cervezas, ella le invitó a una fiesta de un amigo, creyendo que no aceptaría la invitación. Sí lo hizo. Ya de camino la actitud de él se volvería "dominante". La besaba, manoseaba y forzaba, según ha narrado, sin su consentimiento en una de las habitaciones de la vivienda. Ella no quería hacerlo. Así ha respondido a la versión contrapuesta presentada por la defensa, que asegura que las prácticas sexuales que acontecieron aquella noche fueron consentidas. Ella lo niega y mantiene que se vio forzada a satisfacer los deseos del político.

Es ahí cuando entra a subrayar que no le persigue por ningún deseo oculto de derrocarle o por un interés personal más allá de que se haga justicia. Es más, considera que este proceso judicial, que también ha sido ampliamente mediático, le ha perjudicado mucho y está pagando muy alto el precio de querer contar su verdad. “No tengo nada que ocultar. No gano nada con esto. Entiendo que haya gente conspiranoica, pero la verdad es que esta persona tiene problemas de conducta y se ha aprovechado de su situación de poder. Te toca como si fueras una muñeca hinchable”, sentencia.

Otro tema importante a tratar ha sido qué hará con el dinero que ganará por sentarse en ‘De viernes’. Elisa Mouliaá ha negociado muy bien su caché para estar sentada esta noche en un plató magno de las instalaciones de Mediaset. Sabía a la perfección que su entrevista vendría seguida de críticas por rentabilizar su lucha, lo que podría poner en duda su relato injustamente. Es por eso que ha dejado claro que el jugoso montante que cobrará no se lo piensa quedar y tendrá con él un aplaudido gesto: “Cualquier atribución económica que mi abogado o yo podamos obtener a raíz de esta exposición se va a íntegramente a la asociación de mujeres maltratadas para ayudar a la lucha contra el abuso, el día 8 de marzo, ante notario”. Una decisión que ha sido recibida con aplausos entre el público, los colaboradores y también en redes sociales.