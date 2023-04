El último dardo envenenado de Laura Escanes a Risto Mejide por uno de sus tatuajes

Laura Escanes está atravesando su mejor época profesional y personal. Parece ser que desde que ella y Risto Mejide tomaron rumbos separados tras más de siete años de relación, la influencer ha comenzado una nueva vida en la que solo está generando éxitos en su carrera en el mundo de las redes y los medios de comunicación, a la par que ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado del artista Álvaro de Luna, con la que está viviendo un romance que va viento en popa a toda vela y con el que, en tan solo dos meses, ha conformado una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

La 'it girl' acumula casi dos millones de seguidores en 'Insatgram', perfil en que comparte su día a día con todos sus fans y con los que se desahoga en más de una ocasión. A lo largo de las últimas semanas, Laura Escanes ha estado en el ojo del huracán mediático por su relación con Risto Mejide. Parece ser que entre ellos la paz ha terminado y, aunque públicamente nunca hayan hablado mal el uno del otro, lo cierto es que algunas amigas de la catalana, como Sindy Takanashi, han protagonizado algún que otro desencuentro con el que fue su marido durante tantos años. Hace tan solo unos días, Laura Escanes cumplió años y el publicista le escribió una dedicatoria en redes, algo que ella no quiso compartir, perfiles en los que ni se siguen.

Story de Laura Escanes Instagram

A raíz de todo esto, lo cierto es que Laura Escanes publicó en su 'Instagram' que iba a borrarse algún que otro tatuaje, algo que los cibernautas interpretaron como que la influencer iba a eliminar de su piel para siempre los que se hizo en honor a Risto Mejide. Ahora, después de estar en el centro de la polémica, la influencer ha querido aclarar esto a través de un story en su perfil después de que una fan le preguntase sobre qué tatuajes se quería borrar. "Ha habido mucho cachondeo y salseo con este tema últimamente. Solo quiero aclarar que nunca me arrepiento de los tatuajes porque son algo que en un momento sentí y algo importante para mí. Llevo tatuadas muchas cosas que a día de hoy no me tatuaría pero porque no lo siento de la misma manera. Pero eso no significa que no fuera importante para mí en ese momento y por eso no me arrepiento. Pero como consejo: ni nombres ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes....", ha expresado la joven, lanzado una pulla a su exmarido, ya que tiene tatuada su firma.