Laura Escanes aparta a Risto Mejide de su cumpleaños

La relación entre Laura Escanes y Risto Mejide parece estar pasando por sus horas más bajas. Si bien el exmatrimonio mostraba una buena sintonía a través de las redes sociales desde que anunciasen su separación, ayer todo daba la vuelta en el 27 cumpleaños de la influencer. Para la ocasión, el padre de su hija Roma le dedicó una felicitación pública donde aparecían dos imágenes antiguas de Laura soplando las velas. Sin embargo, ella no se pronunció al respecto ni la compartió en su perfil, a diferencia de otros muchos mensajes recibidos por su cumpleaños de los que sí se hizo eco ante sus seguidores.

Felicitación de Risto Mejide a Laura Escanes por su 27 cumpleaños Instagram

A pesar de que la dedicatoria era bastante escueta, con solo una frase: “Feliz cumpleaños a la madre de mi hija”, lo cierto es que hasta el momento, tanto Risto como Laura se han estado deseando lo mejor a través de sus cuentas de Instagram. La última vez que pudimos ver un gesto de cariño fue el pasado 19 de marzo, cuando la influencer le mandaba un mensaje por el Día del Padre con una imagen de Risto junto a Roma. Ayer, sin embargo, Laura solo tenía ojos para Álvaro de Luna, con el que sopló las velas ante la atenta mirada de la hija de ésta.

Es probable que a Laura no le haya sentado nada bien que Risto se pronunciase sobre su amiga íntima, Sindy Takanashi, la cual expresó abiertamente su alegría por la separación entre ambos. El presentador, que ha rehecho su vida junto a la joven valenciana Natalia Almarcha, optó por defenderse de manera pública en su programa 'Viajando con Chester': "Lo que me molesta es que [Sindy] está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex. Y lo que me molesta es que para atacarme de esa manera tan pueril y tan inconexa utilice información privada", lamentó.

Ante tales declaraciones, la respuesta de la también influencer no se hacía esperar. ''El problema llega cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en la que tus relaciones, todas, son con chicas mucho más jóvenes que tú'', declaraba Sindy. ''Aquí existe un abuso de poder: el que te da la fama y el que te otorga la edad. Si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso y problemático", añadía, echando más leña al fuego a una guerra que parece que solo acaba de comenzar.