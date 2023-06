El último varapalo de Mar Flores: Su hijo Carlo Costanzia, condenado a 21 meses de prisión

Malas noticias para Mar Flores. Su hijo, el actor Carlo Costanzia, ha sido condenado a 21 meses de prisión. El pasado mes de septiembre, el joven fue acusado de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada. Y ahora, la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia, según ha adelantado en exclusiva "Semana".

"Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, A CADA UNO DE ELLOS, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas", dicta la sentencia.

Tras este duro varapalo, Mar Flores se encuentra "destrozada" en estos momentos, tal y como ha desvelado el anterior medio citado. Así se lo ha hecho saber una persona cercana a la modelo a "Semana", una de las pocas conocedoras en saber la situación en la que se encuentra tanto ella como su hijo.

Carlo Constanzia, nada más salir su acusación, lanzó un comunicado oficial el pasado mes de septiembre. "Deseo aclarar que el verme implicado en dicha causa obedece a la utilización de una sociedad de la que soy administrador en un negocio que entendía lícito. No ha habido intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona", comenzó relatando el joven en su escrito. "Toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado", expresaba. "Todas las partes implicadas han llegado a un acuerdo" que ya se ha trasladado al juzgado, del que esperan su ratificación para "zanjar este desagradable episodio".Constanzia terminaba aclarado que ya esta resuelto este "procedimiento judicial en el que desafortunadamente me he visto involucrado". Pero parece ser que, finalmente, la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al actor a 21 meses de cárcel y tendrá que entrar en pisión.