Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, pasa de actor a cantante

View this post on Instagram

Aquí os dejo un trocito de mi nuevo proyecto musical espero que os guste y si es así lo compartáis y lo disfrutéis con vuestros seres queridos en estos momentos. Espero poder haceros la cuarentena más amena. Mucha paz y mucho amor a todos 🙏🏽🎵🔥. Muchas gracias a todo el equipo que me ha ayudado a hacer este proyecto. @hdcproductions Producción y mezcla: @albeer_hdc Co-producción: @dicon_hdc Mastering: @xavi_lek Graphics: @fromkolors_madrid. #bompel #bompelchallenge #twerk. Link in bio: https://youtu.be/9oJBlNd3xwY