Los últimos datos sobre el caso de Antonio Tejado: "El botín robado supera los 650.000 euros"

Antonio Tejado ha sido uno de los personajes que mayor polémica ha despertado en los últimos días. Desde que el sobrino de María del Monte fue detenido por la policía por su presunta implicación en una banda criminal, la información que se ha dado sobre el caso no ha parado.

En la tarde del lunes, después de que el juez enviara a Antonio Tejado a prisión sin fianza, se han dado algunos matices en el programa de “TardeAR” sobre esta posible implicación en el robo a la casa de su tía, del que podría ser el “autor intelectual”. Saúl Ortiz, subdirector del programa “Fiesta”, se ha pronunciado sobre los hechos señalando que “el robo fue en un contexto de máxima agresividad. El ruso es quien perpetró este asalto con otros encapuchados. A día de hoy la guardia civil y el juez no descartan que estuviera entre estos asaltantes, todavía eso no se descarta, pero sí que es verdad que hubo violencia física y violencia verbal. A una de ellas se le dijo que ‘O el dinero o te mato’, que fue cuando accedieron a colaborar porque estaban presas del pánico”, ha comenzado indicando, haciendo énfasis en el terror que sentía en aquel momento la pareja.

¡Imágenes en exclusiva! Antonio Tejado ingresa en prisión tras ser condenado por el robo a la casa de María del Monte Europa Press

Hasta la fecha, tanto María del Monte como su mujer han querido mantener el valor del atraco muy en secreto “e incluso han quitado importancia señalando el daño emocional”, comenzaba señalando Saúl Ortiz. “A mi lo que me aseguran es que el botín robado supera los 650.000 euros”, el subdirector asegura que parte de lo sustraído sería como parte del patrimonio que habría reunido María del Monte durante toda su trayectoria profesional.

Desde el programa de “TardeAR” se han puesto en contacto con dos de sus ex parejas y han señalado que esto “ya se lo veían venir”. Además, han anunciado que tienen una entrevista inédita en la que el propio Antonio Tejado cuenta su “caída a los infiernos”. Ante estas palabras de uno de sus reporteros, Ana Rosa no ha tardado en enviar un mensaje al sobrino de María del Monte: “Bueno, infierno el de su tía y el de las otras personas a las que han robado. Hay muchas personas que se drogan, que beben y no se dedican a asaltar las casas de sus familiares ni amordazarlas”, concluía la presentadora. De hecho, a pocas horas de que se diera a conocer el asalto a la casa de María del Monte hace cinco meses, Antonio Tejado ya estaba en casa de su tía y para ayudar a pasar esos difíciles momentos le regala un perrito, una mascota con la que agasaja a su tía para que le haga compañía e impedir su sufrimiento”, así lo aseguraba Saúl Ortiz en el mencionado programa.